Η ιταλική αστυνομία ανακοίνωσε πως θα χρησιμοποιήσει βίντεο για να ταυτοποιήσει εκατοντάδες ανθρώπους που ύψωσαν το δεξί χέρι στον φασιστικό χαιρετισμό κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στη Ρώμη χθες Τρίτη.

Κατά την ιταλική αστυνομία, περίπου 1.300 άνθρωποι συμμετείχαν σε συγκέντρωση για την επέτειο των φόνων στην Άκα Λαρέντσια.

Δυο νεαροί νεοφασίστες είχαν σκοτωθεί από μέλη της άκρας αριστεράς στην οδό Άκα Λαρέντσια της Ρώμης την 7η Ιανουαρίου 1978. Τρίτος πέθανε αργότερα.

Έκτοτε γίνονται κάθε χρόνο εκδηλώσεις μπροστά στον χώρο όπου βρίσκονταν άλλοτε τα κεντρικά γραφεία του νεοφασιστικού Movimento Sociale Italiano (MSI), κινήματος που ίδρυσαν φασίστες και νοσταλγοί του δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι.

Βίντεο από τη συγκέντρωση εικονίζει πλήθος να απαντά στο κάλεσμα «για όλους τους πεσόντες συντρόφους» κραυγάζοντας «Presente», που σημαίνει παρών, υψώνοντας το δεξί χέρι στον φασιστικό χαιρετισμό. Η χειρονομία επαναλήφθηκε τρεις φορές.

Ο λεγόμενος «ρωμαϊκός» χαιρετισμός είναι ποινικό αδίκημα στην Ιταλία, μολαταύτα συνηθίζεται σε συγκεντρώσεις νεοφασιστών.

Η Τζόρτζια Μελόνι, πρωθυπουργός της χώρας από τον Οκτώβριο του 2022, είναι επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας (FdI) — μετενσάρκωσης του MSI.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

