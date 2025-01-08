«Υπόδουλη» χώρα, «αποικία» των ΗΠΑ χαρακτηρίζει την Γερμανία σε συνέντευξή της στο περιοδικό The American Conservative η υποψήφια καγκελάριος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ.

Ενώ σχολιάζοντας την υποστήριξη της Ουκρανίας από τους αρχηγούς του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς και της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) Μάρκους Ζέντερ, μιλά για «σεξουαλικές φαντασιώσεις (σ.σ. σεξουαλικά) ανίκανων ανθρώπων».

Οι δηλώσεις της κυρίας Βάιντελ πυροδοτούν ήδη έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία, ενάμιση μήνα πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

«Οι ΗΠΑ είναι αναμφισβήτητα η μοναδική παγκόσμια υπερδύναμη, η οποία έχει απλώσει διεθνώς την τεράστια επιρροή της. Αυτό συνήθως το αποκαλούμε αυτοκρατορία. Είναι ωστόσο μια παράξενη αυτοκρατορία, η οποία κυβερνά τον κόσμο από τη Δευτέρα ως την Τετάρτη, αλλά από την Πέμπτη έως την Κυριακή δεν θέλει να το κάνει. Πρόκειται για την αέναη μάχη μεταξύ επεκτατισμού και απομονωτισμού, η οποία μαίνεται από την εποχή της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ», υποστήριξε η Αλίς Βάιντελ.

Κατά την άποψή της, αυτή η συνθήκη δυσκολεύει άλλα έθνη, όπως η Γερμανία.

«Οι Γερμανοί είναι ηττημένος λαός (…) Έχουμε ζήσει αυτή την κατάσταση για πολύ καιρό, σαφέστατα προς όφελος των ΗΠΑ (…) Το να είσαι υπόδουλος έχει όμως και πλεονεκτήματα. Το ευγενέστερο δικαίωμα ενός σκλάβου είναι να μην συμμετέχει στις μάχες του αφέντη του, αλλά να απολαμβάνει την ειρήνη. Αλλά στις ΗΠΑ δεν αρέσει ούτε αυτό. Στους πολλούς πολέμους των τελευταίων 30 ετών στην Ευρώπη, στην Μέση Ανατολή, ήταν αναμενόμενο ότι θα συμμετείχαμε, κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ. Αλλά γιατί έπρεπε; Δεν χρειάζεται πλέον να πολεμάμε σε πολέμους, έχουμε ήδη αποχαιρετήσει την ιστορία. Και κάπως έτσι, παραμορφώσαμε τον στρατό μας σε σημείο που πλέον δεν αναγνωρίζεται. Αλλά τώρα, ενώ έχουμε φτάσει στο σημείο του απόλυτου μηδέν, οι πολιτικοί ηγέτες μας ανακάλυψαν τον ενθουσιασμό για τον πόλεμο. Το αντιπολιτευτικό CDU ξεπερνά τώρα τα κυβερνώντα κόμματα στο ποιος θα φωνάξει πιο δυνατά, πιο χυδαία. Κι όλα αυτά παρόλη την απόλυτη στρατιωτική αποδυνάμωση. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι στ’ αλήθεια οι άγριες σεξουαλικές φαντασιώσεις ανίκανων ανθρώπων. Θα τελειώσουμε αυτή την κακόγουστη παρωδία το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.

Δήλωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να περιμένουν η Γερμανία να πολεμά για λογαριασμό τους.

«Μην περιμένετε τους ανελεύθερους να αναλάβουν αυτή τη μάχη για λογαριασμό σας (…) Ένας σκλάβος που πολεμά θα ζητήσει οπωσδήποτε ελευθερία ως αντάλλαγμα. Αλλά ελευθερία σημαίνει επίσης ότι οι άνθρωποι θα τραβήξουν το δρόμο τους και θα αναζητήσουν τη δική τους ευτυχία. Αν δεν το κάνουν, είναι σκλάβοι. Και οι σκλάβοι δεν πολεμούν. Μην τους κατηγορείτε για αυτό».

Οι ΗΠΑ, επέμεινε, πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν η Γερμανία να είναι αποικία ή χώρα που λαμβάνει δικές της αποφάσεις και ακούει τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μεν, αλλά δεν τον υπακούει υποχρεωτικά.

Η αρχηγός της AfD χαρακτήρισε μολαταύτα τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ «πηγή έμπνευσης» και ευχαρίστησε τον στενό συνεργάτη του Ίλον Μασκ για την στήριξή του, περιγράφοντάς τον ως «ιδιοφυία με διακαή αγάπη για την ελευθερία της έκφρασης».

«Υπάρχει εξωφρενικός θυμός της ελίτ της ΕΕ εναντίον του Ίλον Μασκ. Μας φοβούνται, φοβούνται την ελευθερία. Και πάνω από όλα, φοβούνται την ελευθερία του λόγου», συμπληρώνει. Αύριο Πέμπτη η Αλίς Βάιντελ αναμένεται να κάνει δημόσια συζήτηση με τον Ίλον Μασκ στην ιδιοκτησίας του τελευταίου πλατφόρμα Χ (το πρώην Twitter).

Ερωτηθείσα αν η AfD τάσσεται υπέρ της παραμονής ή της εξόδου της Γερμανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αλίς Βάιντελ μιλάει για «απλό υπολογισμό» και υποστηρίζει ότι «η Γερμανία δεν χρειάζεται την ΕΕ για να επιβιώσει, ισχύει το αντίστροφο, παρότι η ΕΕ συμπεριφέρεται με τον αντίθετο τρόπο και λειτουργεί λες κι εμείς οι Γερμανοί πρέπει να βάλουμε στην άκρη τα ζωτικά μας συμφέροντα προκειμένου να μην θέσουμε σε κίνδυνο το ‘ευρωπαϊκό εγχείρημα’. Πρόκειται για μια κακόγουστη διαστρέβλωση. Είτε η ΕΕ θα μάθει να λαμβάνει υπόψιν τα εθνικά μας συμφέροντα είτε θα εξαφανιστεί», διεμήνυσε.

H εφημερίδα Bild αντέδρασε αμέσως στις τοποθετήσεις της αρχηγού της AfD με άρθρο γνώμης, υπό τον τίτλο: «Αυτό δεν είναι πατριωτισμός, κυρία Βάιντελ!».

Το κείμενο επισήμανε ότι οι απόψεις της κυρίας Βάιντελ περί «αποικίας» παραπέμπουν στις θεωρίες της ακροδεξιάς οργάνωσης «Πολίτες του Ράιχ», ηγετικά στελέχη της οποίας βρίσκονται υπό κράτηση και δικάζονται.

«Οι πατριώτες δεν μειώνουν την χώρα τους. Όποιος ζητά να ηγηθεί της χώρας του ως πατριώτης, δεν χαρακτηρίζει τους πολίτες της σκλάβους (…) Η Βάιντελ, η οποία έχει επιλέξει να ζει στην Ελβετία, αποκαλεί εμάς τους Γερμανούς ‘ηττημένο λαό’», συνεχίζει το άρθρο της εφημερίδας. Για την Bild, οι δηλώσεις της Αλίς Βάιντελ έχουν σκοπό «να κρύψουν ότι η ίδια υποτάσσεται στον Ντόναλντ Τραμπ και στον Ίλον Μασκ, οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν την ΕΕ μικρή και να εξαλείψουν την Γερμανία ως την μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική δύναμη στην Ευρώπη». Η Αλίς Βάιντελ «προσφέρει τον εαυτό της, την AfD και τη χώρα μας μόνο ως συμμάχους του Τραμπ και του Μασκ, των νέων αφεντικών στην Ουάσιγκτον (…) Αυτό δεν είναι πατριωτικό, κυρία Βάιντελ!», υποστηρίζει η εφημερίδα χαρακτηρίζοντας «σκανδαλώδη» τη συνέντευξη.

Υπέρ της κυρίας Βάιντελ τάχθηκε αντιθέτως ο Αλεξάντερ Μιτς, επικεφαλής του κόμματος «Ένωση Αξιών», το οποίο μέχρι πρόσφατα αποτελούσε πτέρυγα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. «Ακόμη και με δηλώσεις που έχουν βγει από το πλαίσιό τους, οι θέσεις της κυρίας Βάιντελ δεν είναι εντελώς λάθος. Είναι λογικό να λύσουμε μεμονωμένα προβλήματα με τις ψήφους και της AfD και για αυτό το «τείχος» (αποκλεισμού της συνεργασίας με την AfD) είναι λάθος. Αλλά κάποιες από τις θέσεις της AfD είναι λάθος», έκρινε ο κ. Μιτς μέσω Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

