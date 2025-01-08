Ιατρικές πηγές στη Λωρίδα της Γάζας ανέφεραν ότι εξαπολύθηκαν ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί χθες Τρίτη το βράδυ στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους 7 παιδιά.

Έγιναν τουλάχιστον πέντε αεροπορικά πλήγματα σε τομείς της Χαν Γιούνις, ανάμεσά τους ένα στην περιοχή Αλ Μαουάσι, όπου ζουν χιλιάδες εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι σε σκηνές.

Τέσσερα παιδιά σκοτώθηκαν όταν drone έπληξε σκηνή στην περιοχή Αλ Μαουάσι, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε πόλεμο με το Ισραήλ από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι σκηνές πήραν φωτιά εξαιτίας του πλήγματος αυτού, στο οποίο τραυματίστηκαν επίσης πάνω από 20 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία στη Γάζα, άλλοι δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν έγινε στόχος βομβαρδισμού όχημα στη Χαν Γιούνις.

Ακόμη πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν βομβαρδίστηκε σπίτι, επίσης στη Χαν Γιούνις, κατ’ αυτή την τελευταία πηγή.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να αναφέρει πως δεν έχει κανένα σχόλιο σε αυτό το στάδιο.

Τουλάχιστον 45.885 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στην έφοδο της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε χθες από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τα δεδομένα του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν στην ισραηλινή πλευρά 1.208 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της άνευ προηγουμένου εφόδου είχαν επίσης απαχθεί 251 άνθρωποι. Από αυτούς, 96 συνεχίζουν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως οι 34 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

«Δεν θα σταματήσουμε. Θα τους κάνουμε να καταλάβουν πως πρέπει να απελευθερώσουν όλους τους ομήρους», είπε χθες βράδυ ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου Χερτσί Χαλεβί στους άνδρες του κατά τη διάρκεια επιθεώρησης στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

