Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η λιβανική κυβέρνηση απηύθυναν χθες Τρίτη νέα έκκληση για δωρεές 371,4 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια του πληθυσμού που επλήγη από τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά.

Τον Οκτώβριο, έγινε αρχικά έκκληση για δωρεές 426 εκατ. δολαρίων, προκειμένου να βοηθηθούν οι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών στον Λίβανο. Διατέθηκαν περίπου 250 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Έκτοτε, αν και «η διακοπή των εχθροπραξιών πρόσφερε ελπίδα, πάνω από 125.000 άνθρωποι παραμένουν ακόμη εκτοπισμένοι και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι είναι αντιμέτωποι με τεράστιες προκλήσεις για να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους», επισήμανε σε ανακοίνωσή του ο Ιμράν Ριζά, ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στον Λίβανο.

Στις συνθήκες αυτές, θα απαιτηθούν επιπλέον 371,4 εκατ. δολάρια «προκειμένου να υποστηριχθούν οι προσπάθειες για να σωθούν ζωές και να αποτραπεί η επιδείνωση της ήδη φοβερής κατάστασης», πρόσθεσε.

Η έκκληση αυτή έχει κυρίως σκοπό να προσφερθεί ως τον Μάρτιο βοήθεια σε ένα και πλέον εκατομμύριο υπηκόους του Λιβάνου, πρόσφυγες από τη Συρία και την Παλαιστίνη, καθώς και σε άλλους μετανάστες που επλήγησαν περισσότερο από την ανθρωπιστική κρίση.

Τον Σεπτέμβριο, το Ισραήλ εξαπέλυσε εκστρατεία σφοδρών αεροπορικών βομβαρδισμών κι έστειλε μονάδες του στρατού του στον νότιο Λίβανο, έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο ανταλλαγών πυρών στα σύνορα με τη Χεζμπολά, ταυτόχρονα με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Αφότου τέθηκε σε εφαρμογή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την 27η Νοεμβρίου, πάνω από 800.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι στον Λίβανο εξαιτίας των εχθροπραξιών μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, κατά τους υπολογισμούς του ΟΗΕ.

