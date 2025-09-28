Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας.

Κατά την επίσκεψή του ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με τον Ιταλό ομόλογό του, Γκουίντο Κροσέτο.

Όπως ανακοινώθηκε, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας.

Εκτός από την κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών, θα διεξαχθούν διευρυμένες συνομιλίες, κατά τις οποίες θα συζητηθούν θέματα ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας στον αμυντικό τομέα.

Πηγή: skai.gr

