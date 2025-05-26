Η κυβέρνηση της Ισπανίας προτείνει να επιβληθεί διεθνές εμπάργκο όπλων σε αυτήν του Ισραήλ, προκειμένου να πιεστεί να βάλει τέλος στον πόλεμο και στην ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας, υπογράμμισε χθες Κυριακή ο επικεφαλής της διπλωματίας της.

«Πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι» να επιβληθεί «εμπάργκο όπλων από κοινού», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, ο Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες, κατά την έναρξη της υπουργικής συνόδου της λεγόμενης ομάδας της Μαδρίτης στην ισπανική πρωτεύουσα χθες το βράδυ. «Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Μέση Ανατολή είναι όπλα», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας συνηγόρησε επίσης υπέρ της «άμεσης αναστολής» της συμφωνίας σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ –μέτρου το οποίο έχει αρχίσει να εξετάζεται στις Βρυξέλλες– και υπέρ της επιβολής στοχευμένων κυρώσεων σε πρόσωπα που «εμποδίζουν τη λύση των δυο κρατών».

Αν είναι απαραίτητο, πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις προσωπικά στον ισραηλινό πρωθυπουργό, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, έκρινε ο κ. Άλβαρες.

«Τίποτα από όσα συζητάμε εδώ δεν στρέφεται εναντίον του κράτους του Ισραήλ», σημείωσε ο ισπανός ΥΠΕΞ. Ωστόσο, συμπλήρωσε, ο παλαιστινιακός λαός έχει ακριβώς το ίδιο δικαίωμα με τον ισραηλινό λαό να ζει με ειρήνη και ασφάλεια».

Δεν υπάρχει εναλλακτική στη λύση των δυο κρατών για να επιτευχθεί διαρκής και δίκαιη ειρήνη, επέμεινε ο κ. Άλβαρες — λύση που απορρίπτει κατηγορηματικά η σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε νωρίτερα στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France Info, ο επικεφαλής της ισπανικής διπλωματίας διερωτήθηκε «ποια είναι η εναλλακτική λύση; Να σκοτωθούν όλοι οι Παλαιστίνιοι; Να μεταφερθούν (...) δεν ξέρω πού — στο φεγγάρι; Να τους δοθεί ισραηλινή υπηκοότητα;»

Η ισπανική κυβέρνηση συγκαταλέγεται στους σκληρότερους επικριτές του τρόπου που διεξάγει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Τον Σεπτέμβριο οργάνωσε την πρώτη σύνοδο της λεγόμενης ομάδας της Μαδρίτης.

Υπουργοί και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από περίπου 20 χώρες της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου, όπως και της Βραζιλίας και διεθνών οργανισμών, παίρνουν μέρος σε αυτή τη δεύτερη σύνοδο.

Η Γερμανία, η οποία συμμετείχε για πρώτη φορά χθες, εκπροσωπήθηκε από τον υφυπουργό Εξωτερικών Φλόριαν Χαν.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την 7η Οκτωβρίου 2023, έχουν χάσει τη ζωή τους στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας τουλάχιστον 53.939 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον θύλακο, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ. Άλλοι τουλάχιστον 122.700 έχουν τραυματιστεί.

Στην άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, το έναυσμα του πολέμου, είχαν χάσει τη ζωή τους 1.218 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

