Νέα επίθεση με drone από το Ιράκ στη ναυτική βάση της Εϊλάτ στο Ισραήλ - Αναφορές για εκρήξεις - Δείτε βίντεο

Συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ ενεργοποιήθηκαν και δεν είναι σαφές αν οι εκρήξεις είναι αποτέλεσμα από τα απομεινάρια ή το ίδιο το drone

Χούθι

Μία νέα επίθεση με drones από το έδαφος του Ιράκ ερχεται να προστεθεί στο ήδη έκρυθμο κλίμα από την κλιμάκωση των συγκρούσεων ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ και τις δυνάμεις που τη συνδράμουν υπό τη σκέπη του Ιράν. Την ευθύνη για τη νέα επίθεση ανέλαβε η Ισλαμική Αντίσταση, μία ακόμη οργάνωση που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Σειρήνες που προειδοποιούν για ύποπτη διείσδυση drone ήχησαν στη νοτιότερη πόλη του Ισραήλ, Εϊλάτ, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για εκρήξεις που σημειώθηκαν στην περιοχή. 

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα, δύο drones εκτοξεύτηκαν προς τη βάση του ναυτικού στην Εϊλάτ , ένα εκ των οποίων έπληξε το λιμάνι προκαλώντας ζημιές και τραυματίζοντας ελαφρά δύο άτομα.

Οι IDF ανέφεραν ότι το δεύτερο drone αναχαιτίστηκε από μια κορβέτα κλάσης Sa'ar πάνω από τη θάλασσα.

Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν καπνό να ανεβαίνει από το λιμάνι του Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ, μετά από πρόσκρουση drone σε ένα κτίριο.
 

