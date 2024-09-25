Μία νέα επίθεση με drones από το έδαφος του Ιράκ ερχεται να προστεθεί στο ήδη έκρυθμο κλίμα από την κλιμάκωση των συγκρούσεων ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ και τις δυνάμεις που τη συνδράμουν υπό τη σκέπη του Ιράν. Την ευθύνη για τη νέα επίθεση ανέλαβε η Ισλαμική Αντίσταση, μία ακόμη οργάνωση που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Σειρήνες που προειδοποιούν για ύποπτη διείσδυση drone ήχησαν στη νοτιότερη πόλη του Ισραήλ, Εϊλάτ, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για εκρήξεις που σημειώθηκαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα, δύο drones εκτοξεύτηκαν προς τη βάση του ναυτικού στην Εϊλάτ , ένα εκ των οποίων έπληξε το λιμάνι προκαλώντας ζημιές και τραυματίζοντας ελαφρά δύο άτομα.

Smoke rises from the Port of Eilat in Southern Israel, following an Impact by a Drone on what appears to be an Industrial Trash Storage Building. pic.twitter.com/imigdhvP88 — OSINTdefender (@sentdefender) September 25, 2024

Οι IDF ανέφεραν ότι το δεύτερο drone αναχαιτίστηκε από μια κορβέτα κλάσης Sa'ar πάνω από τη θάλασσα.

Reports of an impact in the Eilat area, as sirens warning of a drone infiltration sounded. No immediate comment from the IDF. — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 25, 2024

Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν καπνό να ανεβαίνει από το λιμάνι του Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ, μετά από πρόσκρουση drone σε ένα κτίριο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.