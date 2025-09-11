Ο ιρλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTΕ ανέφερε ότι δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2026 εάν συμμετάσχει το Ισραήλ. Το RTΕ ανέφερε ότι η συμμετοχή της Ιρλανδίας στην Eurovision «θα ήταν αδικαιολόγητη, δεδομένης της αποτρόπαιης απώλειας ζωών στη Γάζα», σύμφωνα με το BBC.

Σημειώνεται ότι η Ιρλανδία έχει κερδίσει τον διαγωνισμό συνολικά επτά φορές, με την πιο πρόσφατη νίκη της να χρονολογείται το 1996.

Το RTΕ θα λάβει την τελική απόφαση μόλις η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), διοργανώτρια της Eurovision, ανακοινώσει την απόφασή της.

Η Eurovision το 2026 θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στη Βιέννη.

Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Σλοβενίας, RTVSLO, ανέφερε επίσης ότι θα αποσυρθεί από τον διαγωνισμό εάν συμμετάσχει το Ισραήλ.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Ισπανίας, Ernest Urtasun, δήλωσε ότι η χώρα του ενδέχεται επίσης να μην συμμετάσχει, εάν συμμετάσχει το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, το RTE αναφέρει στην ανακοίνωσή του: «Η θέση του RTE είναι ότι η Ιρλανδία δεν θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026, εάν προχωρήσει η συμμετοχή του Ισραήλ, και η τελική απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή της Ιρλανδίας θα ληφθεί μόλις ανακοινωθεί η απόφαση της EBU. Το RTE ανησυχεί βαθιά για τις στοχευμένες δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα, την άρνηση πρόσβασης διεθνών δημοσιογράφων στην περιοχή και την τραγική κατάσταση των ομήρων».

Νωρίτερα φέτος, περισσότεροι από 70 πρώην διαγωνιζόμενοι της Eurovision υπέγραψαν μια επιστολή με την οποία καλούσαν τους διοργανωτές να αποκλείσουν το Ισραήλ από τον διαγωνισμό του 2025.

Πηγή: skai.gr

