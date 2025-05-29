Η εταιρεία Haribo, με τα γνωστά ζελεδάκια ανακαλεί συσκευασίες με γλυκά στην Ολλανδία, αφού σε ορισμένες βρέθηκαν ίχνη κάνναβης.

Αρκετά άτομα, ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν αδιαθεσία αφού έφαγαν από μια συσκευασία 1 κιλού Haribo Happy Cola F!ZZ.

Ένας εκπρόσωπος του φορέα ασφάλειας τροφίμων στην Ολλανδία (NVWA) δήλωσε ότι ορισμένα προκάλεσαν «ζάλη» μετά την κατανάλωση των γλυκών. Ο οργανισμός δήλωσε στον ολλανδικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα SBS6 ότι «ελήφθησαν δείγματα και βρέθηκε κάνναβη σε αυτά».

Εκπρόσωπος της Haribo δήλωσε στο BBC ότι συνεργάζεται με την αστυνομία προκειμένου να εξετάσει πώς συνέβησαν τα γεγονότα και πώς βρέθηκε η κάναβη στις συσκευασίες.

Η NVWA δήλωσε ότι τρεις συσκευασίες ήταν μολυσμένες, αλλά η Haribo ανακαλεί ολόκληρο το απόθεμα. Οι εν λόγω σακούλες έχουν ημερομηνία λήξης τον Ιανουάριο του 2026.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό πόσοι κατανάλωσαν μολυσμένες συσκευασίες και ένιωσαν αδιαθεσία.

Η NVWA ανέφερε ότι η αστυνομία ερευνά πώς κατέληξε η κάνναβη στα γλυκά, σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Ο οργανισμός ανέφερε ότι υπήρχαν σε κυκλοφορία σακούλες που «μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα υγείας, όπως ζάλη, όταν καταναλωθούν».

«Μην φάτε τα γλυκά», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Haribo δήλωσε ότι η ασφάλεια των καταναλωτών της αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά της, προσθέτοντας ότι λαμβάνει το περιστατικό «πολύ σοβαρά υπόψη».

Ο γίγαντας με τα ζαχαρώδη προϊόντα δήλωσε ότι η ανάκληση ισχύει μόνο στην Ολλανδία και δεν επηρεάζονται άλλες περιοχές.

Πηγή: skai.gr

