Η Γκρέτα Τούνμπεργκ καταγγέλλει βασανιστήρια στις ισραηλινές φυλακές

Η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ ισχυρίστηκε την Τρίτη ότι η ίδια και άλλοι κρατούμενοι του στολίσκου για τη Γάζα υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια στην ισραηλινή φυλακή όπου κρατούνταν.

Η Τούνμπεργκ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Στοκχόλμη ότι αυτή και άλλοι «απήχθησαν και βασανίστηκαν» από τον ισραηλινό στρατό, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

«Προσωπικά, δεν θέλω να μοιραστώ τι υπέστησα επειδή δεν θέλω να γίνει πρωτοσέλιδο και το "η Γκρέτα βασανίστηκε", επειδή δεν είναι αυτό το θέμα», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό που υπέστησαν ωχριά σε σύγκριση με αυτό που βίωναν καθημερινά οι άνθρωποι στη Γάζα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι κακομεταχειρίστηκε τους κρατούμενους.

«Σε όλους τους κρατούμενους... δόθηκε πρόσβαση σε νερό, φαγητό και τουαλέτες. Δεν τους αρνήθηκαν την πρόσβαση σε νομική συμβουλή και όλα τα νόμιμα δικαιώματά τους έγιναν πλήρως σεβαστά», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στο Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Η Τούνμπεργκ ήταν μέλος του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, μιας ομάδας πλοίων που προσπάθησαν να φτάσουν στη Γάζα για να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους. Περισσότεροι από τους 2,2 εκατομμύρια κατοίκους έχουν εκδιωχθεί από τα σπίτια τους, ενώ σύμφωνα με τον ΟΗΕ η πείνα είναι ανεξέλεγκτη.

Η Τούνμπεργκ συνελήφθη μαζί με 478 άτομα και απελάθηκε από το Ισραήλ τη Δευτέρα.

Το Ισραήλ, το οποίο υποστηρίζει ότι οι αναφορές για πείνα στη Γάζα είναι υπερβολικές, έχει συλλάβει προηγουμένως την Τούνμπεργκ σε μια παρόμοια προσπάθεια να παραβιάσει τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ τον Ιούνιο.

Σουηδοί ακτιβιστές δήλωσαν το Σάββατο ότι η Τούνμπεργκ «σπρώχτηκε και αναγκάστηκε να φορέσει μια ισραηλινή σημαία κατά τη διάρκεια της κράτησής της», αλλά η Τούνμπεργκ δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτό κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Τρίτης.

Η Τούνμπεργκ και άλλοι συμμετέχοντες παραπονέθηκαν επίσης ότι η σουηδική κυβέρνηση δεν τους είχε παράσχει επαρκή βοήθεια όσο ήταν υπό κράτηση.

Η κυβέρνηση ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Τρίτη ότι είχε επανειλημμένα συμβουλεύσει τους Ισραηλινούς να μην ταξιδεύουν στη Γάζα, αλλά ότι παρόλα αυτά παρείχε προξενική υποστήριξη στους ακτιβιστές και τόνισε στο Ισραήλ τη σημασία της καλής μεταχείρισης των Σουηδών πολιτών.

Πηγή: skai.gr

