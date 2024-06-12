Ολοένα και επιδεινώνονται οι προοπτικές για την παγκόσμια βιομηχανία της σοκολάτας, αφού η Γκάνα, η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός κακάο στον κόσμο θα καθυστερήσει την παράδοση έως και 350.000 τόνους κακάο την επόμενη σεζόν λόγω προβλημάτων στις καλλιέργειες, ανέφεραν πηγές στο Reuters.

Οι παραγωγοί σοκολάτας σε όλο τον κόσμο αυξάνουν τις τιμές για τους καταναλωτές αφού το κακάο LCCc2 υπερδιπλασιάστηκε σε αξία μόνο φέτος μετά από ένα τρίτο έτος κακής συγκομιδής στην Γκάνα και την Ακτή Ελεφαντοστού, που ευθύνεται για το 60% της παγκόσμιας παραγωγής.

Η αγορά είχε προηγουμένως υπολογίσει ότι η Γκάνα θα διοχέτευε περίπου 250.000 μετρικούς τόνους κακάο, που ισοδυναμεί με περίπου το ήμισυ της τρέχουσας παραγωγής της. Η Cocobod, η ρυθμιστική αρχή του κακάου της Γκάνας, είπε ότι η χώρα προσπαθούσε να ανανεώσει «ορισμένους όγκους, αλλά όχι σε αυτές τις ποσότητες (350.000 τόνους)».

Η καλλιέργεια κακάο της χώρας έχει καταστραφεί από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, από ασθένειες που πλήττουν τις καλλιέργειες και από την παράνομη εξόρυξη χρυσού, που συχνά εκτοπίζει τις φάρμες κακάο.

Οι αγρότες της Γκάνας επίσης μεταφέρουν λαθραία περισσότερους κόκκους σε γειτονικές χώρες για να τα πουλήσουν σε υψηλότερες τιμές, διαβρώνοντας περαιτέρω τη μικρή σοδειά που είναι διαθέσιμη για παράδοση στην Γκάνα.

Πηγές που είχαν γνώση του θέματος είπαν ότι η Γκάνα προπώλησε περίπου 785.000 τόνους σπόρων για την τρέχουσα σεζόν 2023/24 (Οκτώβριος-Σεπτέμβριος), αλλά πιθανότατα θα είναι σε θέση να παραδώσει μόνο περίπου 435.000 τόνους.

Η Γκάνα πωλεί τακτικά ένα χρόνο μπροστά περίπου το 80% της σοδειάς της - η οποία συνήθως ανέρχεται συνολικά σε 750.000-850.000 τόνους. Ωστόσο, η σοδειά έπεσε περίπου στους 670.000 τόνους την περασμένη σεζόν και δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 500.000 τόνους αυτή τη σεζόν. Οι έμποροι και ο κλάδος φοβούνται ότι ενδέχεται να μην ανακάμψει σημαντικά ούτε την επόμενη σεζόν.

Ο Διεθνής Οργανισμός Κακάο αναμένει ότι η παγκόσμια παραγωγή κακάο θα μειωθεί κατά 10,9% στους 4,45 εκατομμύρια τόνους αυτή τη σεζόν.

Αυτό σημαίνει ότι οι μεταποιητές και οι εταιρείες σοκολάτας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποθέματα κακάο για να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες τους.

