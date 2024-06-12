Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν σήμερα ότι περίπου 90 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ, σε ένα από τα μεγαλύτερα μπαράζ επιθέσεων που έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα η Χεζμπολάχ.

Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, η πόλη της Τιβεριάδας έγινε στόχος του Λιβάνου για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου.

Η εκτεταμένη επίθεση με ρουκέτες πιστεύεται ότι είναι αντίποινα της Χεζμπολάχ για τη δολοφονία ενός ανώτατου διοικητή της οργάνωσης σε χτύπημα το προηγούμενο βράδυ.

Το IDF σημείωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν αρκετούς από τους πυραύλους, ενώ άλλοι προσγειώθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες.

Προηγούμενες αναφορές ανέφεραν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πάνω από 100 ρουκέτες



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.