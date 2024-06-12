Λογαριασμός
«Βροχή» ρουκετών της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ, ως αντίποινα για τον θάνατο ανώτατου διοικητή

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η πόλη της Τιβεριάδας έγινε στόχος του Λιβάνου για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου

Hezbollah

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν σήμερα ότι περίπου 90 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ, σε  ένα από τα μεγαλύτερα μπαράζ επιθέσεων που έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα η Χεζμπολάχ.

Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, η πόλη της Τιβεριάδας έγινε στόχος του Λιβάνου για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου.

Η εκτεταμένη επίθεση με ρουκέτες πιστεύεται ότι είναι αντίποινα της Χεζμπολάχ για τη δολοφονία ενός ανώτατου διοικητή της οργάνωσης σε χτύπημα το προηγούμενο βράδυ. 

Το IDF σημείωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν αρκετούς από τους πυραύλους, ενώ άλλοι προσγειώθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες. 

Προηγούμενες αναφορές ανέφεραν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πάνω από 100 ρουκέτες
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισραήλ Λίβανος Χεζμπολάχ Μεσανατολικό
