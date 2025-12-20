Η Γάζα στο έλεος ένοπλων συμμοριών που ανταγωνίζονται να καλύψουν το κενό που άφησε η Χαμάς

Όταν ο ιμάμης Μοχάμεντ Αμπού Μουστάφα βγήκε από το τζαμί του στη νότια Γάζα, αφού είχε τελειώσει την απογευματινή προσευχή στις αρχές Νοεμβρίου, ένοπλος πάνω σε μοτοσικλέτα τον πλησίασε και τον πυροβόλησε θανάσιμα.

Ήταν μια στοχευμένη δολοφονία, την οποία ένοπλη ισλαμιστική οργάνωση απέδωσε στην τοπική πολιτοφυλακή που υποστηρίζεται από το Ισραήλ.

Αργότερα, ομάδα που συνδέεται με τη Χαμάς ισχυρίστηκε ότι ο δολοφονημένος ιμάμης ήταν τζιχαντιστής που έκρυβε Ισραηλινούς ομήρους στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Η ίδια ομάδα κατηγόρησε τον εκτελεστή ότι ανήκε σε μια νέα πολιτοφυλακή υποστηριζόμενη από το Ισραήλ, με επικεφαλής τον Χουσάμ Αλ-Αστάλ, πρώην κρατούμενο στη Γάζα που διοικείται από τη Χαμάς, ο οποίος πλέον εργάζεται ανοιχτά για την ανατροπή της ένοπλης οργάνωσης που κυβερνά την περιοχή με σιδηρά πυγμή εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CNN, ο Αλ-Αστάλ αρνήθηκε ότι οι άνδρες του δολοφόνησαν τον ιμάμη Αμπού Μουστάφα, αλλά δήλωσε ότι χαιρετίζει τον θάνατο οποιουδήποτε μέλους της Χαμάς.

Η ομάδα του, που αυτοαποκαλείται «Δύναμη Αντιτρομοκρατικών Χτυπημάτων», έχει αναλάβει τον έλεγχο ενός χωριού στο κατεχόμενο από το Ισραήλ τμήμα της Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα. Από εκεί πραγματοποιεί επιδρομές εναντίον της Χαμάς, ενώ προσπαθεί ταυτόχρονα να ενισχύσει τη μικρή εγχώρια βάση υποστήριξής της.

Καθώς η σκόνη αρχίζει να κατακάθεται μετά τον σκληρό διετή πόλεμο, η Γάζα έχει ουσιαστικά χωριστεί στα δύο. Η Χαμάς ανακτά τον έλεγχό της στο δυτικό μισό θύλακα, από το οποίο αποσύρθηκε το Ισραήλ, και παραμένει η κυρίαρχη δύναμη εκεί όπου ζει η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού της Γάζας. Ανατολικά της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής» -ισραηλινού στρατιωτικού ορίου- παραμένουν σχετικά λίγοι άμαχοι. Εκεί, στο έδαφος που ελέγχεται από το Ισραήλ, μικρές ένοπλες ομάδες προσπαθούν να επιβάλουν την κυριαρχία τους και να χαράξουν σφαίρες επιρροής.

Υπό τη στενή επιτήρηση του Ισραήλ, τουλάχιστον πέντε φατρίες δρουν πλέον εντός της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής». Οι διάσπαρτες συμμορίες που εκμεταλλεύονταν το χάος της σύγκρουσης, έχει πλέον μετατραπεί σε ένα συντονισμένο δίκτυο ένοπλων πολιτοφυλακών, οι οποίες διεκδικούν ανοιχτά έναν ρόλο στη μεταπολεμική Γάζα, σε περίπτωση που η Χαμάς απομακρυνθεί από την εξουσία.

«Υπάρχει συντονισμός μεταξύ των ομάδων μας. Έχουμε τους ίδιους στόχους και την ίδια ιδεολογία… Έχουμε τον ίδιο σκοπό» δήλωσε ο Αλ-Αστάλ στο CNN, αναφερόμενος στην ήττα της Χαμάς.

Οπλισμένες με ελαφρύ οπλισμό, μερικές δεκάδες μαχητές και λίγα οχήματα, οι πολιτοφυλακές δρουν από ξεχωριστές βάσεις σε περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από το Ισραήλ. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ηγέτες τους αναρτούν τακτικά προπαγανδιστικά βίντεο που δείχνουν μασκοφόρους άνδρες με αυτοσχέδιες μαύρες στολές, να κρατούν όπλα, να φωνάζουν αδέξια συνθήματα και να ορκίζονται ότι θα «απελευθερώσουν» τη Γάζα από τη Χαμάς.

Παρότι είναι μικρές και δεν διαθέτουν ούτε τις ικανότητες ούτε τη στήριξη για να αντικαταστήσουν πλήρως τη Χαμάς, οι πολιτοφυλακές αυτές έχουν ήδη βυθίσει τη Γάζα σε μεγαλύτερη αστάθεια. Με επιθέσεις τύπου «hit and run», προσπάθησαν να αμφισβητήσουν τη Χαμάς, καθώς εκείνη εδραίωνε την εξουσία της σε περιοχές που δεν ελέγχονται πλέον από το Ισραήλ μετά την κατάπαυση του πυρός. Οι πολιτοφυλακές διεξάγουν ουσιαστικά μια εξέγερση μέσα σε μια εξέγερση, στοχεύοντας τη Χαμάς σε μια κρίσιμη στιγμή της διαδικασίας εγκαθίδρυσης διακυβέρνησης στη μεταπολεμική Γάζα.

Η Χαμάς δεν έμεινε αδρανής.

Ανησυχώντας για τη θέση της στον θύλακα, η Χαμάς έχει πλέον εξαπολύσει επιχείρηση για τον εντοπισμό και την εξόντωσή τους, την ώρα που οι απλοί Παλαιστίνιοι γίνονται ολοένα και πιο ανήσυχοι ότι η ρημαγμένη από τον πόλεμο περιοχή θα μπορούσε να διολισθήσει σε ανοιχτή εμφύλια σύγκρουση. Αναφορές για βία διακινούνται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ένα ιδιαίτερα φρικτό βίντεο, που κοινοποιήθηκε από κανάλια προσκείμενα στη Χαμάς τον Οκτώβριο, να δείχνει ομάδα μασκοφόρων ενόπλων - ορισμένοι εκ των οποίων φορούν πράσινες κορδέλες της Χαμάς - να σκοτώνουν οκτώ δεμένους ανθρώπους σε πλατεία της Πόλης της Γάζας.

Ομάδες που συνδέονται με τη Χαμάς δήλωσαν ότι όσοι εκτελέστηκαν συνεργάζονταν με το Ισραήλ ή εμπλέκονταν σε ζητήματα ασφάλειας και εγκληματικές δραστηριότητες, χωρίς ωστόσο να προσκομίσουν αποδείξεις.

Φιλοδοξίες

Ωστόσο, οι φιλοδοξίες των πολιτοφυλακών εκτείνονται ξεκάθαρα πολύ πέρα από την ήττα της Χαμάς. Ομάδες όπως οι Λαϊκές Δυνάμεις του Αμπού Σαμπάμπ στον νότο, ο Λαϊκός Στρατός του Άσραφ Μάνσι στον βορρά, η «Δύναμη Αντιτρομοκρατικών Χτυπημάτων» του Χουσάμ αλ-Αστάλ στην ανατολή και ο Λαϊκός Στρατός Άμυνας του Ράμι Χάλλας στο κέντρο της Γάζας, προσπαθούν ενεργά να αποδείξουν ότι έχουν την ικανότητα να ασκήσουν τοπική διακυβέρνηση.

Οι συμμορίες επιδιώκουν να στρατολογήσουν αμάχους, καλώντας γιατρούς, δικηγόρους και εκπαιδευτικούς να ενταχθούν στις τάξεις τους. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμπού Σαμπάμπ έχει προσφέρει ανοιχτά μηνιαίους μισθούς σε μαχητές, υποσχόμενος 1.000 δολάρια για απλούς στρατιώτες και 1.500 δολάρια για αξιωματικούς που θα δεχτούν να τον ακολουθήσουν. Το Ισραήλ έχει αναγνωρίσει ότι στηρίζει την ομάδα, ωστόσο παραμένει ασαφές πώς χρηματοδοτείται.

Ο Χάλλας, διοικητής του Λαϊκού Στρατού Άμυνας, δήλωσε στο CNN ότι η ομάδα του αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από άνδρες που είχαν προηγουμένως φυλακιστεί από την κυβέρνηση της Χαμάς. Ανέφερε ότι η πολιτοφυλακή σχηματίστηκε τον Μάιο, σε συντονισμό με την Παλαιστινιακή Αρχή που εδρεύει στη Δυτική Όχθη, με αρχική αποστολή την ασφάλεια των διαδρομών ανθρωπιστικής βοήθειας στην ανατολική Γάζα.

Όπως είπε, η αποστολή αυτή έκτοτε εξελίχθηκε σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «ένα μεγαλύτερο σχέδιο». «Είναι ένα πολύ μεγάλο σχέδιο και εγώ είμαι μέρος του» δήλωσε στο CNN σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Το σχέδιο για τη Γάζα

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες του σχεδίου για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα, δήλωσε τον Οκτώβριο ότι η ανοικοδόμηση του θύλακα θα μπορούσε να ξεκινήσει σε ζώνες απαλλαγμένες από τη Χαμάς, αναφέροντας συγκεκριμένα τη Ράφα, περιοχή όπου δρουν οι δυνάμεις του Αμπού Σαμπάμπ.

Οι ηγέτες των πολιτοφυλακών με τους οποίους μίλησε το CNN επιμένουν ότι αποτελούν μέρος της «επόμενης μέρας» στη Γάζα, αν και παραμένει ασαφές αν θα διαθέτουν επαρκή λαϊκή στήριξη για να κυβερνήσουν, εφόσον και όταν το Ισραήλ αποσυρθεί πλήρως.

«Ο ρόλος μας θα είναι καθοριστικός», δήλωσε ο Αλ-Αστάλ, πριν αποκαλύψει σχέδια για την ανακαίνιση ενός νοσοκομείου στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται. «Δεν είμαστε ένα φαινόμενο που θα εξαφανιστεί… Σίγουρα θα είμαστε μέρος του σχεδίου για την επόμενη μέρα».

Δύο ισραηλινές πηγές που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν στο CNN ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να στηρίζει τις πολιτοφυλακές, ακόμη και μετά τον θάνατο του Αμπού Σαμπάμπ. Σύμφωνα με μία από τις πηγές, η πολιτοφυλακή του επρόκειτο να συμμετάσχει στην ασφάλεια του προβλεπόμενου χώρου ανοικοδόμησης στη Ράφα.

Ο Μοχάμεντ Σεχάντα, ειδικός για τη Γάζα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, δήλωσε ότι οι πολιτοφυλακές, μαζί με τις οικογένειές τους και μερικούς ακόμη «ελεγμένους» Παλαιστίνιους, θα επιτραπεί να ζήσουν στις περιοχές που ελέγχονται από το Ισραήλ, ως ένας «προσχηματικός πληθυσμός» σε μια ανοικοδομημένη Ράφα.

«Η ανατολική Γάζα είναι εκεί όπου θα γίνει η ανοικοδόμηση. Η δυτική Γάζα αφήνεται στα ερείπια. Οι δύο περιοχές χωρίζονται από την κίτρινη γραμμή… Η ανατροπή είναι ότι στην πραγματικότητα κανείς δεν ζει στην ανατολική Γάζα και κανείς δεν επιτρέπεται να ζήσει εκεί… έτσι οι συμμορίες εξυπηρετούν πλέον έναν προσχηματικό πληθυσμό», είπε.

Δεν είναι σαφές αν οι κάτοικοι της Γάζας θα σκέφτονταν καν να μετακινηθούν σε περιοχές υπό ισραηλινή κατοχή. Ισραηλινές δυνάμεις έχουν ήδη σκοτώσει αρκετούς Παλαιστίνιους που πλησίασαν την κίτρινη γραμμή.

«Είναι παράξενο το πώς μπορεί να κινηθεί ο κόσμος. Αν πλησιάσεις την κίτρινη γραμμή, είσαι νεκρός», δήλωσε στο CNN ο Μάγκντι, κάτοικος της Πόλης της Γάζας, δίνοντας μόνο το μικρό του όνομα για λόγους ασφαλείας. «Όσοι πηγαίνουν εκεί θεωρούνται κατάσκοποι (του Ισραήλ). Πρέπει να υπάρχει μια παλαιστινιακή αρχή που να μας πει να μετακινηθούμε… Θα μετακινηθούμε μόνο όταν αποσυρθεί το Ισραήλ».

Στο διπλωματικό κενό που επικρατεί μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας, οι πολιτοφυλακές προσπάθησαν να καθιερωθούν ως σταθερό στοιχείο του μέλλοντος της Γάζας. Όμως, χωρίς ένα σαφές σχέδιο διακυβέρνησης, καθιστούν την πορεία προς τα εμπρός ακόμη πιο ασαφή, χαράσσοντας τα δικά τους συμφέροντα σε μια περιοχή ρημαγμένη από τον πόλεμο που εξακολουθεί να αναζητά ειρήνη.

Ένας άλλος κάτοικος της Γάζας, ο Αμπού Ριάντ, δήλωσε ότι η πλειονότητα των ανθρώπων στη δυτική Γάζα δεν θα μετακινηθεί σε εδάφη που ελέγχονται από το Ισραήλ.

«Γιατί να μετακινηθούμε σε αυτές τις (ελεγχόμενες από συμμορίες) περιοχές; Θα πηγαίναμε προς το άγνωστο» λέει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.