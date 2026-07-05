«Επέλεξε να κάνει βίντεο εναντίον της παράταξης»: Απάντηση Π. Μαρινάκη στον Αντ. Σαμαρά

Απάντηση στις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα βίντεο του πρώην πρωθυπουργού στα οποία εξαπολύει βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ντόρας Μπακογιάννη.

Ο κ. Σαμαράς, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι είχε προειδοποιήσει για σειρά κυβερνητικών επιλογών, από τα εθνικά θέματα και την οικονομική πολιτική έως ζητήματα όπως ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών και η ακρίβεια, ενώ σημείωσε ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την πιθανή απώλεια της αυτοδυναμίας της ΝΔ. Σε συνομιλία που δημοσιοποιήθηκε, υπήρξαν επίσης αιχμές για τη διαγραφή του και αναφορές στη σημερινή πορεία της παράταξης.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο Blue Sky, τόνισε ότι τα συγκεκριμένα βίντεο, χρονικά τοποθετημένα 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα του 2015, θα περίμενε να αφορούν το εν λόγω δημοψήφισμα, καθώς ο Αντώνης Σαμαράς ήταν τότε πρόεδρος της ΝΔ.

«Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά την επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος με δεδομένο ότι τότε ήτανε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο για αυτές τις ημέρες γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε. Επέλεξε να κάνει βίντεο εναντίον της παράταξης.», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ακόμη ότι δεν προτίθεται να εισέλθει σε αντιπαράθεση με πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό, σημειώνοντας πως «χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών και όχι να μπαίνει σε διαδικασίες σχολιασμών ή αντεγκλήσεων με βάση μια προσωπική ατζέντα».

Για την υπόθεση του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου, είπε ότι προκάλεσε εντύπωση το γεγονός πως κόμματα της αντιπολίτευσης υιοθέτησαν ισχυρισμούς που προέρχονταν από ρωσικές πηγές, αντί να εμπιστευθούν τις εξηγήσεις του Έλληνα αξιωματούχου. Δήλωσε ακόμη ότι η αντιπολίτευση έσπευσε να ζητήσει την παραίτηση του κ.Ντόκου χωρίς να εξετάσει όλα τα δεδομένα, επισημαίνοντας ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή πληροφοριών που να έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και ότι η υπόθεση ανέδειξε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των μηχανισμών κυβερνοασφάλειας. Υπογράμμισε ότι όλο αυτό οδηγεί την Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη στην περαιτέρω ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας καθώς πρόκειται για μια υβριδική απειλή στην οποία έχουν πέσει θύματα ακόμη και ξένοι ηγέτες και όχι απλά ομόλογοι του κ. Ντόκου. «Είναι μια συζήτηση πάρα πολύ σοβαρή, πρέπει να την κάνουμε και συνεχώς να ενισχύουμε τα φίλτρα, όχι όμως με όρους μικροπολιτικής αντιπαράθεσης».

Αναφερόμενος στη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε ότι επρόκειτο για μια μεγάλη τραγωδία και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην Ελληνική Αστυνομία και στη Δικαιοσύνη, ώστε να εντοπίσουν και να οδηγήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης τόσο τους φυσικούς όσο και τους ηθικούς αυτουργούς. Ανέφερε ότι η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει αποφασιστικά κάθε μορφή πολιτικής βίας, ενώ υποστήριξε πως διαχρονικά ορισμένες πολιτικές δυνάμεις ανέχθηκαν ή υποβάθμισαν παρόμοια φαινόμενα, γεγονός που, όπως είπε, συνέβαλε στη διαιώνισή τους. «Υποχρέωσή μας είναι να μην ξεχάσουμε και όχι με όρους εκδίκησης» αλλά να φροντίσουμε να σβήσει οριστικά η όποια λογική, έστω και εξ αντανακλάσεως ή έμμεσης δικαιολόγησης, ακόμη και ηπιότερων συμπεριφορών, οι οποίες όμως είναι συμπεριφορές εγκληματικές.

«Η κατάληξη είναι η δολοφονία, η αρχή πολλές φορές είναι πιο ήπιες συμπεριφορές. Ένας δήθεν αγωνιστής φοιτητής που πάει με καδρόνι να χτυπήσει συμφοιτητή του, κάποιος άλλος ο οποίος μπορεί να πάει στο σπίτι κάποιου πολιτικού ή κάποιου δημοσιογράφου και να πετάξει τρικάκια - όπως χαϊδευτικά τα αποκαλεί ένα μέρος του πολιτικού συστήματος. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό το οποίο κάναν κάποιοι άλλοι σε άλλες τραγωδίες και να ταυτίσουμε τους δολοφόνους με τους πολιτικούς μας αντιπάλους, σε καμία περίπτωση. Όμως η συμπεριφορά των πολιτικών μας αντιπάλων πολλών κομμάτων, κυρίως από το χώρο της Αριστεράς και κάποιες φορές και της Κεντροαριστεράς έριχνε λάδι στη φωτιά ή τέλος πάντων έμμεσα ή άμεσα κάποιες άλλες φορές -γιατί έχουν πάει μέχρι και μάρτυρες υπεράσπισης σε δολοφόνους- υπέθαλπε τέτοιες συμπεριφορές. Νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό - ουσιαστικό και όχι υποκριτικό. Ένα τέλος και να είμαστε όλοι μαζί στο αυτονόητο: στην τήρηση του νόμου. Να συμφωνήσουμε ότι η κατάληψη είναι μια παράνομη πράξη ότι κάθε παρουσία οποιουδήποτε στο σπίτι κάποιου άλλου είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταδικάζεται και οι αρχές να επιλαμβάνονται και το κυριότερο -για να κλείσω την απάντηση όπως ξεκίνησα γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο- η Αστυνομία να κάνει τη δουλειά της και οι δολοφόνοι, όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη δολοφονία και τις υπόλοιπες δολοφονικές επιθέσεις να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

Τόνισε επίσης ότι «δεν είναι ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης» κα προσέθεσε:

«Είναι ζήτημα του να μην κρύβουμε ”κάτω από το χαλί” την αλήθεια και όσα ζήσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες - και θεωρώ ότι δικαιολόγησαν, εγώ θα πω κάποιες φορές ηπιότερες και κάποιες φορές όχι ηπιότερες, συμπεριφορές. Και ακόμα και ο δικός μας πολιτικός χώρος τις προηγούμενες δεκαετίες φοβήθηκε να αντιμετωπίσει με θάρρος, να πάρει και το πολιτικό κόστος, όλα αυτά τα φαινόμενα. Ο εγκληματίας είναι εγκληματίας. Η κατάληψη είναι παράνομη πράξη. Οτιδήποτε στρέφεται ενάντια σε ένα φοιτητή, σε ένα καθηγητή, ακόμα και να τον εμποδίζεις να μπει στο πανεπιστήμιό του, να χάσει ένα εξάμηνο, είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίζεται με την κοινή λογική και όχι με το να το δικαιολογήσουν ως μια δήθεν επαναστατική πράξη.

Οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν στο σημείο αυτό, να είναι θύματα μίας δολοφονικής επίθεσης επειδή ανήκουν σε ένα κόμμα. Όταν το εντός εισαγωγικών ”έγκλημα”, το οποίο έκαναν και η Αφροδίτη Νέστορα έχασε τη μητέρα της -δολοφονήθηκε η μητέρα τής Αφροδίτης Νέστορα, επειδή η κόρη της έκανε το ”προπατορικό αμάρτημα”, για κάποιους φασίστες ενός άλλου άκρου εγκληματίες, να πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία στην Α’ Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει κάτι πιο τραγικό από αυτό».

Για τα οικονομικά μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι κάθε επιπλέον δημοσιονομικός χώρος θα επιστραφεί στους πολίτες μέσω φοροελαφρύνσεων, με έμφαση στη μεσαία τάξη και στα χαμηλότερα εισοδήματα. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της ανάπτυξης, των επενδύσεων, της αύξησης των εξαγωγών και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, αντί των ανεφάρμοστων παροχών που, όπως είπε, πρότεινε η αντιπολίτευση. Υπογράμμισε ακόμη ότι η ελληνική οικονομία παρουσίασε σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, μείωση της ανεργίας και επιστροφή πολλών νέων που είχαν μεταναστεύσει, αναγνωρίζοντας πάντως ότι απαιτούνται περισσότερες παρεμβάσεις ώστε τα οφέλη να γίνουν περισσότερο αισθητά στην κοινωνία. «Στόχος δεν είναι να λέμε στον κόσμο μόνο τι θα δώσουμε αλλά και να εξηγούμε το πώς θα δώσουμε αυτά τα λεφτά», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σχετικά με το ενδεχόμενο τουρκικής νομοθέτησης για τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα», ανέφερε ότι μια εσωτερική νομοθετική πράξη της Τουρκίας δεν παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι του διεθνούς δικαίου. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση συνέχισε να ενισχύει έμπρακτα τη διεθνή θέση και την αποτρεπτική ισχύ της χώρας, επικαλούμενος τις αμυντικές συμφωνίες, τα εξοπλιστικά προγράμματα και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και των εθνικών της συμφερόντων. Υπογράμμισε ακόμη ότι «η κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική είναι η πιο εκτός τόπου και χρόνου κριτική».

Πηγή: skai.gr

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