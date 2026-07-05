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Γλίτωσε την ποινή και παίζει ο Μπάλογκαν με τις ΗΠΑ στους «16» του Μουντιάλ

Ο Ποτσετίνο ενημερώθηκε για την ευχάριστη είδηση στις ΗΠΑ και μπορεί να υπολογίζει στον Μπάλογκαν για το ματς με το Βέλγιο στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου

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Μπάλογκαν

Ο Φολαρίν Μπάλογκαν που φέτος είναι εκ των πρωταγωνιστών των ΗΠΑ, είχε αντικρίσει την κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση με τους Βόσνιους, αλλά τελικά δεν θα λείψει από το ματς με την ομάδα του Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής, όπως και ο προπονητής του, έμαθε ότι τελικά η τιμωρία που του επιβάλλεται θα είναι με αναστολή.

Μάλιστα, η εθνική ομάδα των ΗΠΑ δεν μπορούσε να κάνει κάποια έφεση για την κάρτα, αλλά τελικά θα μπορεί να βοηθήσει τους οικοδεσπότες κόντρα στο σύνολο του Ρούντι Γκαρσία, τα ξημερώματα της Τρίτης (03:00, Ελλάδας).

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 ΗΠΑ
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