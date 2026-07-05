Ο Τραμπ θα συναντηθεί με Ζελένσκι και αλ Σάρα στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Σύρο πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει διμερείς συναντήσεις με τους δύο ομολόγους του στην Άγκυρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς θα μεταβεί στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, με στόχο να δοθεί μια νέα ώθηση στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στη σύνοδο κορυφής την Τρίτη. Η πρώτη του συνάντηση θα είναι με τον οικοδεσπότη της συνόδου, τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί επίσης με τον Σύρο πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα και θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για το ταξίδι και ζήτησε να μην κατονομαστεί δήλωσε ότι ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι την Τετάρτη για να συζητήσουν "πώς μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο".

"Το πεδίο της μάχης έχει παγώσει τους τελευταίους δύο μήνες και καμία πλευρά δεν σημειώνει μεγάλη πρόοδο", δήλωσε ο αξιωματούχος. "Ο πρόεδρος νιώθει μια πραγματική αίσθηση επείγουσας ανάγκης να προσπαθήσει να το σταματήσει αυτό".

Ο Τραμπ θα προτρέψει επίσης τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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