Η Γαλλία «βγάζει στο σφυρί» πολυτελή αντικείμενα φοροφυγάδων

Ράβδοι χρυσού, πολυτελή αυτοκίνητα, τσάντες Vuitton, ρολόγια Rolex, πιάτα Hermès : σε μία μεγάλη αίθουσα του υπουργείου Οικονομικών, το γαλλικό κράτος πούλησε σήμερα σε δημοπρασία περισσότερα από 300 αντικείμενα που κατασχέθηκαν από φοροφυγάδες.

Η πώληση απέφερε 3,7 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, με την αξία των αντικειμένων να είχε εκτιμηθεί συνολικά σε 2,4 εκατομμύρια, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Στεφάν Μεϊζέρ, υπεύθυνος πωλήσεων σε δημοπρασίες της υπηρεσίας DNID.

Τα αγαθά αυτά, που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο 14 ερευνών, εκτίθεντο σε μια αίθουσα του υπουργείου Οικονομικών.

Σε έναν κλειστό χώρο ήταν σταθμευμένη μία πράσινη Porsche GT3 RS, το αστέρι της πώλησης, η οποία κυκλοφορεί σε μόλις 800 μοντέλα. Με αρχική τιμή στα 120.000 ευρώ, τελικά πουλήθηκε έναντι 133.000 ευρώ.

«Όσα πουλήθηκαν σήμερα είναι τα πιο εξαίρετα αντικείμενα, όμως το Κράτος διεξάγει δημοπρασίες σχεδόν καθημερινά: το 2024, 160 εκατομμύρια ευρώ επέστρεψαν με αυτόν τον τρόπο στα κρατικά ταμεία», εξήγησε η Αμελί ντε Μονσαλέν, η υπουργός Δημοσίων Λογαριασμών.

«Αυτό είναι ένα μικρό μέρος κατασχέσεων: το 2024, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ».

Στη δημοπρασία συμμετείχαν 400 ιδιώτες, που πήγαν με την ελπίδα μιας καλής προσφοράς, αλλά επίσης και 4.000 διαδικτυακοί υποψήφιοι αγοραστές.

Εν μέσω δημοσιονομικού ελλείμματος, το υπουργείο ήθελε να επικοινωνήσει στον μέγιστο βαθμό αυτήν την επιχείρηση. Την πώληση μέσω δημοπρασίας οργάνωσε η διεύθυνση Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID) και η υπηρεσία Agrasc (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués).

Μεταξύ των αντικειμένων βρίσκονταν 23 ράβδοι χρυσού βάρους ενός κιλού, παιδικά αξεσουάρ, πιάτα Hermès, καμιά τριανταριά ηλεκτρικά ποδήλατα…

«Οι ράβδοι ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο», υπογράμμισε η Βιρζινί Ζεντίλ, γενική γραμματέας της Agrasc.

«Πρόκειται για την εγκληματικότητα της υψηλότερης κλίμακας, που εμπλέκει πράξεις υπεξαίρεσης, λαθρεμπορίου, φοροδιαφυγής. Αφορά κάποιον που, για παράδειγμα, θα εισάγει μία πολύ μεγάλη ποσότητα οχημάτων στη Γερμανία και δεν θα πληρώσει τον φόρο», εξήγησε ο διευθυντής του ONAF Κριστόφ Περουό. «Εμμονή μας είναι να κατασχέσουμε για να δείξουμε ότι το έγκλημα δεν αποδίδει κανένα κέρδος».

Μία τσάντα Hermès Birkin πουλήθηκε έναντι 19.000 και πλέον ευρώ, ένα ζευγάρι διαμάντια για 63.000 ευρώ και ένα ρολόι Patek Nautilus 100.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

