Επιβεβαιώθηκε από τη Χαμάς ότι ο στρατιωτικός της αρχηγός, Μοχάμεντ Ντέιφ, σκοτώθηκε.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι σκότωσε τον Ντέιφ τον περασμένο Ιούλιο, αλλά η Χαμάς δεν το είχε επιβεβαιώσει μέχρι τώρα.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ο Ντέιφ ήταν ένα από τα πρόσωπα που ήταν υπεύθυνα για τον σχεδιασμό των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, κατά τις οποίες 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 κρατήθηκαν όμηροι.

Ο Ντέιφ θεωρούνταν ευρέως ως ο δεύτερος αξιωματούχος της Χαμάς στη Γάζα, πίσω από τον Γιαχία Σινουάρ, τον αρχηγό της οργάνωσης στην περιοχή, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις πέρυσι.

Οι δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC) εξέδωσαν πέρυσι ένταλμα σύλληψης για τον Ντέιφ, μαζί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ.

Ο Ντέιφ ήταν γνωστό ότι βοήθησε στην κατασκευή τούνελ που επέτρεψαν στους μαχητές της Χαμάς να εισέλθουν στο Ισραήλ από τη Γάζα. Του χρεώθηκε επίσης ότι σχεδίασε το χαρακτηριστικό όπλο της Χαμάς, τον πύραυλο Qassam.

Στη δήλωσή της την Πέμπτη, η Χαμάς ανακοίνωσε επίσης τον θάνατο του αναπληρωτή στρατιωτικού διοικητή Μαρουάν Ίσα.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον θάνατο του Issa τον Μάρτιο του περασμένου έτους.

Ο Issa ήταν ο αναπληρωτής διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και θεωρούνταν ένας από τους πιο καταζητούμενους άνδρες του Ισραήλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τοποθέτησε τον ηγέτη της Χαμάς στη μαύρη λίστα των τρομοκρατών, τον συνέδεσε άμεσα με την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Ο τελευταίος πόλεμος ξεκίνησε όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η 15μηνη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ σκότωσε περισσότερους από 47.460 Παλαιστίνιους στην περιοχή, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς.

Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου.

Συνολικά 15 Ισραηλινοί όμηροι έχουν απελευθερωθεί από τότε.

Μέχρι στιγμής, 400 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι - από αυτούς που εκτίουν μακροχρόνιες ποινές για βομβιστικές επιθέσεις και άλλες επιθέσεις μέχρι εφήβους που κρατούνται χωρίς κατηγορία - έχουν απελευθερωθεί.

Οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Γάζα, ενώ περίπου 70 από τους πιο σοβαρούς παραβάτες απελάθηκαν.

Πηγή: skai.gr

