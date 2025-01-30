Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ είπε στο ειδησεογραφικό μέσο Axios μετά το τέλος του ταξιδιού του στη Μέση Ανατολή ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας μπορεί να διαρκέσει από 10 έως 15 χρόνια.

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει τη συνέχιση της εκεχειρίας και τη σταθεροποίηση της Γάζας, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει με τα φιλόδοξα σχέδιά της για τη Μέση Ανατολή, που περιλαμβάνουν τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ και την προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται για την ολοκλήρωση της εφαρμογής της πρώτης φάσης της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός.

Όμως ο Λευκός Οίκος σκέφτεται ήδη τις επόμενες φάσεις της συμφωνίας και ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία έχει αποδεκατιστεί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια 15 μηνών πολέμου.

«Αυτό που ήταν αναπόφευκτο είναι ότι δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα από τη Γάζα», είπε ο Γουίτκοφ στον Axios.

"Οι άνθρωποι μετακινούνται βόρεια για να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να δουν τι συνέβη για να γυρίσουν και να φύγουν... δεν υπάρχει νερό και ηλεκτρικό. Είναι εκπληκτικό το πόσες ζημιές σημειώθηκαν εκεί", είπε.

Ο Γουίτκοφ έφυγε από το Ισραήλ την Πέμπτη. Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου πέρασε μεγάλο μέρος της Τετάρτης στη Λωρίδα της Γάζας επιθεωρώντας την κατάσταση από το έδαφος και από τον αέρα. Ήταν ο πρώτος Αμερικανός αξιωματούχος που επισκέφτηκε τη Γάζα εδώ και 15 χρόνια.

Ο Γουίτκοφ είπε ότι η βοήθεια εισέρχεται στη Γάζα όπως έχει προγραμματιστεί, οι άνθρωποι επιστρέφουν στη βόρεια Γάζα σύμφωνα με τη συμφωνία και οι ρυθμίσεις ασφαλείας στο διάδρομο Netzarim και στο διάδρομο της Φιλαδέλφειας "λειτουργούν καλύτερα από ό,τι περίμενε".

"Γι' αυτό πήγα στη Γάζα — για να επιθεωρήσω την εφαρμογή γιατί είναι τόσο σημαντική. Το πώς θα εξελιχθεί θα επηρεάσει την ικανότητά μας να φτάσουμε στη δεύτερη φάση της συμφωνίας", είπε ο Γουίτκοφ στη συνέντευξη.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ είπε ότι από αυτά που είδε στο έδαφος, από σημεία επιφυλακής στην ισραηλινή πλευρά και κατά τη διάρκεια πτήσης με ελικόπτερο πάνω από τη Γάζα, η καταστροφή είναι τεράστια.

Ο Γουίτκοφ, ένας κατασκευαστής ακινήτων, εκτιμά ότι η κατεδάφιση και η μετακίνηση μόνο των συντριμμιών θα διαρκέσει πέντε χρόνια.

Η διαδικασία αξιολόγησης του πιθανού αντίκτυπου των πολλών σηράγγων κάτω από τη Γάζα στην κατασκευή νέων θεμελίων μπορεί να διαρκέσει μερικά χρόνια. Η ίδια η ανοικοδόμηση θα διαρκέσει άλλα λίγα χρόνια, είπε.

"Υπήρξε η αντίληψη ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σταθερό σχέδιο για τη Γάζα σε πέντε χρόνια. Αλλά είναι αδύνατο. Αυτό είναι ένα σχέδιο ανοικοδόμησης 10 έως 15 ετών", είπε.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Πρόεδρος Τραμπ διατύπωσε την ιδέα της μετακίνησης Παλαιστινίων αμάχων από τη Γάζα στην Αίγυπτο και την Ιορδανία, ενώ ο θύλακας ανοικοδομείται. Και οι δύο χώρες απέρριψαν δημόσια την ιδέα και δήλωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα.

Ο Γουίτκοφ είπε στον Axios ότι δεν έχει συζητήσει με τον Τραμπ την ιδέα της μετακίνησης των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Είπε ότι από ό,τι είδε κατά την επίσκεψή του, η Γάζα είναι «μη κατοικήσιμη».

"Δεν έχει απομείνει τίποτα όρθιο. Πολλά πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί. Δεν είναι ασφαλές να περπατάς εκεί. Είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν θα το ήξερα χωρίς να πάω εκεί και να επιθεωρήσω", είπε.

Ο Γουίτκοφ συναντήθηκε στο Ριάντ με τον Σαουδάραβα διάδοχο πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν την Τρίτη πριν κατευθυνθεί στο Ισραήλ.

"Είχα μια πολύ καλή συνάντηση με τον διάδοχο. Ένιωσε ότι σημειώνουμε πρόοδο με την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων", είπε.

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου είπε ότι ενημέρωσε τον Σαουδάραβα διάδοχο για το σχέδιό του να επισκεφθεί τη Γάζα και την ώθηση της κυβέρνησης Τραμπ να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας.

Ο Γουίτκοφ είπε ότι έθιξαν επίσης γενικά το θέμα της εξομάλυνσης με το Ισραήλ "αλλά δεν το διευρύναμε. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί σε επόμενο χρόνο".

Παράλληλα, ο Γουίτκοφ επιβεβαίωσε ότι συναντήθηκε στο Ριάντ με τον αναπληρωτή του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, Χουσεΐν αλ-Σέιχ, κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας.

"Ήταν μια εγκάρδια συνάντηση. Μου έδωσε τις δεσμεύσεις του για το πού πρέπει να πάει η Γάζα. Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τον διάλογο", είπε ο Γουίτκοφ.



