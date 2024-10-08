Η Γαλλία θα παραδώσει στην Ουκρανία μαχητικά Mirage «το πρώτο τρίμηνο του 2025»

Τα μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000-5, τα οποία το Παρίσι υπολογίζει να δώσει στην Ουκρανία, θα παραδοθούν «το πρώτο τρίμηνο του 2025», αφού τροποποιηθούν και εκπαιδευθούν στη χρήση τους οι Ουκρανοί πιλότοι και μηχανικοί, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ο αριθμός των αεροσκαφών, που βρίσκονται σε υπηρεσία στη γαλλική Πολεμική Αεροπορία, δεν έχει διευκρινιστεί.

Εξοπλισμένα για αεροπορική μάχη, τα Mirage 2000-5 που θα πετούν με τα ουκρανικά χρώματα πρέπει προηγουμένως να αποκτήσουν "νέο εξοπλισμό", ανέφερε ο υπουργός στο X.

Πρόκειται κυρίως για εξοπλισμό "μάχης αέρος-εδάφους" προκειμένου να διεξάγουν επιχειρήσεις αεροπορικών πληγμάτων και "ηλεκτρονικής αντιπολεμικής άμυνας" απέναντι σε ρωσικά αεροσκάφη.

Ο εξοπλισμός αυτός θα προστεθεί στην αεροπορική βάση Καζό (νοτιοδυτικά) ενώ οι πιλότοι και οι μηχανικοί που θα έρθουν για να μάθουν τη χρήση αυτών των αεροσκαφών θα εκπαιδευθούν στη βάση του Νανσί, στην ανατολική Γαλλία.

"Η εκπαίδευση των Ουκρανών πιλότων και μηχανικών συνεχίζεται", είπε ακόμη ο Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

