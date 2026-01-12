Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού έφθασαν σήμερα σε επίπεδα ρεκόρ μετά τις απειλές για άσκηση δίωξης σε βάρος της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed) από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η κίνηση αυτή τροφοδότησε φόβους για την ανεξαρτησία του θεσμού και ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Ως αποτέλεσμα, ο χρυσός έκανε άλμα στα 4.600 δολάρια η ουγγιά και το ασήμι άγγιξε τα 85 δολάρια η ουγγιά για πρώτη φορά, αφού ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ κατήγγειλε «πολιτικές πιέσεις και εκφοβισμούς» που ασκούνται από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι εισαγγελικές αρχές στην Περιφέρεια της Κολούμπια των ΗΠΑ ξεκίνησαν ποινική έρευνα σε βάρος του Πάουελ σχετικά με την ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της κεντρικής τράπεζας στην Ουάσινγκτον και το κατά πόσον ο πρόεδρος της τράπεζας είπε ψέματα στο Κογκρέσο, σχετικά με το εύρος του έργου, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

