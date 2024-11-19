Σοκ στη Ρωσία έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο γνωστός χορευτής μπαλέτου Vladimir Shklyarov έχασε τη ζωή του σε ηλικία 39 ετών, μετά από πτώση από τον πέμπτο όροφο ενός κτιρίου το Σάββατο.

The Royal Ballet is deeply saddened to hear the news of the death of Vladimir Shklyarov. We remember his time performing with the Company as a guest artist and our thoughts are with his family and friends.



Photo: Kenneth MacMillan's Manon, 2018. Photograph by Sasha Gouliaev pic.twitter.com/h7T63ds0Ry November 16, 2024

Όπως γίνεται γνωστό όμως, ο Shklyarov είχε ασκήσει δημόσια κριτική στον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το 2022 είχε γράψει χαρακτηριστικά στο Facebook:

«Φίλοι μου. Είμαι κατά του πολέμου στην Ουκρανία. Είμαι υπέρ της ειρήνης πάνω από τα κεφάλια μας. Οι πολιτικοί θα πρέπει να μπορούν να διαπραγματευτούν χωρίς να σκοτώνουν και να πυροβολούν αμάχους. Γι' αυτό έχουν γλώσσα και κεφάλι. Ο παππούς μου, Ανατόλι Φιλιμόνοβιτς, είχε αποφοιτήσει από σχολείο στην Ουκρανία με έπαινο, η προγιαγιά μου είχε ζήσει όλη της τη ζωή στο Κίεβο. Δεν μπορώ να μην κλάψω για όσα βλέπω να συμβαίνουν σήμερα. Θέλω να χορέψω, θέλω να αγαπήσω τους πάντες. Δεν θέλω πολέμους ή σύνορα».

Όπως επισημαίνει η New York Post, ο θάνατος από πτώση στο κενό του Shklyarov ακολουθεί μια σειρά παρόμοιων περιστατικών με επικριτές του Πούτιν.

Το 2023 μέλος του κόμματος του Πούτιν είχε πέσει στο κενό από παράθυρο τρίτου ορόφου, ενώ η αναπληρωτής διευθυντής της αγαπημένης εφημερίδας του Ρώσου προέδρου βρέθηκε νεκρή στα 35 του μέσα στο διαμέρισμά της.

Νεκροί από πτώση στο κενό είχαν βρεθεί ο Ραβίλ Μαγκάνοφ της Lukoil και η Μαρίνα Γιάνκινα, ενώ στον δρόμο είχε βρεθεί νεκρός και δημοσιογράφος που είχε ανακοινώσει ότι θα αποκάλυπτε «μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς» στη Ρωσία.

Αν και ακόμα δεν έχει υπάρξει έκθεση ιατροδικαστή που να εξηγεί την αιτία θανάτου του Shklyarov, οι ρωσικές αρχές έσπευσαν με πληροφορίες που έδωσαν σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, να ενημερώσουν ότι ο διάσημος χορευτής έπαιρνε παυσίπονα για πρόβλημα που είχε στη σπονδυλική του στήλη.

Το βιογραφικό του Vladimir Shklyarov

Γεννημένος στην Αγία Πετρούπολη το 1985, ο Shklyarov εντάχθηκε στο Θέατρο Mariinsky το 2003 και έγινε πρώτος χορευτής του - η υψηλότερη θέση σε θίασο μπαλέτου - το 2011.

Κατά τη διάρκεια της 20ετούς καριέρας του, ο Shklyarov πρωταγωνίστησε σε παραγωγές των έργων «Λίμνη των Κύκνων», «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Η Ωραία Κοιμωμένη», «Δον Κιχώτης» και «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» του Christopher Wheeldon. Εμφανίστηκε σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων με τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης και τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου.

Το 2013 παντρεύτηκε τη συνάδελφο χορεύτρια Maria Shirinkina, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά.

Μια χορεύτρια του Mariinsky, η Diana Vishneva, έγραψε: «Αυτή η τραγωδία φέρνει μόνο δάκρυα και θλίψη ... Είναι τραγωδία για το θέατρό μας».

Το American Ballet Theater, όπου ο Shklyarov ήταν προσκεκλημένος καλλιτέχνης το 2014 και το 2015, τον θυμήθηκε στο Instagram ως «έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη, του οποίου η χάρη και το πάθος ενέπνευσαν το κοινό σε όλο τον κόσμο».

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Vladimir. Το φως σου θα συνεχίσει να λάμπει μέσα από την ομορφιά που έφερες σε αυτόν τον κόσμο», κατέληγε η ανάρτηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.