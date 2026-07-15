O Asteras AKTOR επισημοποίησε τη μεγάλη επιστροφή του Κουρμπέλη

Επίσημη η μεγάλη επιστροφή του Κουρμπέλη στον Asteras AKTOR. Η ομάδα της Τρίπολης ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου μέσου, ο οποίος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες της και θα φορέσει ξανά τη φανέλα της μετά από το 2016.

Κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν ο Κουρμπέλης αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Καλίτζ, από την οποία έμεινε ελεύθερος, μετά από την πρώτη θητεία του στον Αστέρα αγωνίστηκε για μια εξαετία (2017-2023) στον Παναθηναϊκό, πριν μετακομίσει στην Τουρκία, όπου φόρεσε τις φανέλες των Τράμπζονσπορ και Καραγκιουμρούκ.



«Κάποιες φορές δεν χρειάζεται να εκφράζουμε τα συναισθήματα με λόγια. Νιώθω πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι και πάλι εδώ. Ο ΑΣΤΕΡΑΣ αποτελεί την ποδοσφαιρική μου οικογένεια, την ομάδα που με βοήθησε να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Πάντα θα νιώθω ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους της ομάδας και ασφαλώς στους ιδιοκτήτες που άνοιξαν το δρόμο για την ποδοσφαιρική μου διαδρομή. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κόσμο του ΑΣΤΕΡΑ να συσπειρωθεί γύρω από την ομάδα, τους χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας, σε αυτή την κοινή προσπάθεια δεν πρέπει να λείπει κανείς. Ευχαριστώ για τη στήριξη, τώρα μας περιμένει σκληρή δουλειά», δήλωσε στο πλαίσιο της ανακοίνωσής του ο διεθνής μέσος.



Η ανακοίνωση του Asteras AKTOR:



«Ο Δημήτρης Κουρμπέλης επιστρέφει στην κιτρινομπλέ οικογένεια! Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με έναν ποδοσφαιριστή που "γεννήθηκε" στην ομάδα μας, από τις Ακαδημίες του συλλόγου έφτασε να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο έχοντας συνολικά 401 επαγγελματικές συμμετοχές και είναι εκ των αρχηγών της Εθνικής Ελλάδας.



Ο Δημήτρης γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1993 στο Κορακοβούνι Αρκαδίας, αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος και υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.



Ο Αρκάς ποδοσφαιριστής φόρεσε για πρώτη φορά την κιτρινομπλέ φανέλα σε ηλικία 15 ετών, ξεκινώντας από τα Τμήματα Υποδομής του συλλόγου μας το 2008 και από το 2010 έγινε επαγγελματίας.



Στα έξι χρόνια παρουσίας του στον ASTERAS AKTOR, μέχρι το 2016, κατέγραψε 131 συμμετοχές με τρία γκολ και μία ασίστ, αγωνίστηκε τέσσερις σεζόν στο Europa League τις δύο στους ομίλους της διοργάνωσης, έφτασε στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας και ήταν αρχηγός της ομάδας μας στις σπουδαίες κιτρινομπλέ επιτυχίες.



Από το 2016 και για εφτά χρόνια αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκού, επίσης αρχηγός του συλλόγου με συμμετοχές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και κατάκτηση Κυπέλλου, ενώ έχει αγωνιστεί στο τουρκικό πρωτάθλημα με δύο ομάδες και στην Σαουδική Αραβία.



Ο Δημήτρης Κουρμπέλης είναι εκ των αρχηγών της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ελλάδας, με συνολικά 54 συμμετοχές και τρία γκολ, ενώ ως μέλος του ASTERAS AKTOR είχε καταγράψει συνολικά 30 συμμετοχές στις ομάδες υποδομής του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.



Δημήτρη σε καλωσορίζουμε και πάλι στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και ευχόμαστε όλοι μαζί να ζήσουμε και πάλι όμορφες κιτρινομπλέ στιγμές».

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης επέστρεψε στον ASTERAS AKTOR🟡🔵🤝https://t.co/sdNwGEuagc pic.twitter.com/Ot9WOKTFag — Asteras Tripolis FC (@AsterasfcTwit) July 15, 2026

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