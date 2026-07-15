Τουρκία: 10 χρόνια από το αποτυχημένο πραξικόπημα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία τον Ιούλιο του 2016, που χαρακτηρίστηκε ως «Νύχτα του αιώνα», οδήγησε σε πολλούς νεκρούς και άλλαξε το πολιτειακό σύστημα της χώρας σε προεδρικό.

Η στρατιωτική εισβολή οργανώθηκε από δυνάμεις που συνδέονται με το ισλαμιστικό κίνημα «Χιζμέτ» του Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος παραμένει στις ΗΠΑ.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι σήμερα πιο ισχυρή, μία δεκαετία μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα.

Την αποκάλεσαν «Νύχτα του αιώνα». Η 15η Ιουλίου του 2016 ήταν η μέρα που συγκλόνισε την Τουρκία και στοίχισε τη ζωή σε πολλούς πολίτες και άλλαξε το σύστημα της χώρας σε προεδρικό.



Η ξαφνική εισβολή με άρματα μάχης, δυνάμεις του τουρκικού στρατού και μαχητικά αεροσκάφη που εμφανίστηκαν ξαφνικά το βράδυ της 15ης Ιουλίου στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με την κυβέρνηση και τη δικαιοσύνη, ήταν όργανα του ισλαμιστικού κινήματος «Χιζμέτ» του ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος ζούσε στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ από όπου έλεγχε το τεράστιο δίκτυο σχολείων, εκπαιδευτικών κέντρων, επιχειρήσεων και άλλων δομών, σε 160 χώρες. Για λόγους που δεν έχουν διευκρινιστεί, ο πανίσχυρος ιμάμης θέλησε κάποια στιγμή να ανατρέψει την κυβέρνηση και να καταλύσει τους κρατικούς θεσμούς.



Όμως, η απόπειρα πραξικοπήματος την 15η Ιουλίου του 2016 απέτυχε μέσα σε λίγες ώρες, όταν χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους με το κάλεσμα του Ταγίπ Ερντογάν και συγκρούστηκαν με τους Γκιουλενιστές, με αποτέλεσμα 253 πολίτες να χάσουν τη ζωή τους, ενώ 2.700 τραυματίστηκαν. Χιλιάδες Γκιουλενιστές συνελήφθησαν και παραμένουν στη φυλακή σε ισόβια κάθειρξη, ενώ οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατά υπόπτων. Πάνω από 700 ύποπτοι έχουν συλληφθεί σήμερα και έχουν εκδοθεί 968 εντάλματα σύλληψης στις 81 επαρχίες της χώρας .

Ερντογάν: «Είμαστε πιο ισχυροί»

Σε σημερινό άρθρο του, ο πρόεδρος Ερντογάν αναφέρει ότι η Τουρκία μετά από μια δεκαετία είναι ισχυρότερη και πρέπει να διατηρήσει ζωντανό το πνεύμα αντίστασης που επέδειξε εκείνη τη νύχτα. «Ήταν μια μεγάλη νίκη της δημοκρατίας, στην οποία ο λαός υπερασπίστηκε τη θέλησή του, τη δημοκρατία και την ανεξαρτησία του», ανέφερε. Ο τουρκικός λαός έδωσε «ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα στην Ιστορία» σε όσους επιχείρησαν να καταλάβουν τη χώρα και τους συνεργάτες τους, είπε.



Ωστόσο, αν και πολλά ερωτήματα παραμένουν, το κύρος του Τούρκου προέδρου ενισχύεται, καθώς προβάλλει την ηγεσία του ως περήφανη νίκη απέναντι στους εχθρούς της δημοκρατίας.

Πηγή: Deutsche Welle

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