Οι μυθικοί αριθμοί του Ρόδρι στον ημιτελικό με τη Γαλλία και ολόκληρο το Μουντιάλ

Μπορεί μέσα στη σεζόν να έχασε 27 ματς λόγω τραυματισμού και να έμεινε εκτός δράσης για συνολικά 134 ημέρες, ωστόσο ο Ρόδρι με τις εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με αποκορύφωμα τον χθεσινό ημιτελικό της Ισπανίας με την Γαλλία (2-0), υπενθύμισε σε όλους γιατί είναι ίσως ο κορυφαίος κεντρικός χαφ.

Ο 30χρονος άσος έχει ως τώρα στο Μουντιάλ 655 πάσες (με εκπληκτικό ποσοστό ακρίβειας, 93%), αριθμός που είναι ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί από οποιονδήποτε παίκτη στη διοργάνωση από το 1966.

Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι έτρεξε περισσότερο από κάθε άλλον στο χθεσινό ματς (12.638μ.), ενώ κέρδισε 11 μονομαχίες, δύο περισσότερες από όσες όλη η ομάδα της Γαλλίας! Ο Ρόδρι είχε στο ματς 55/61 πάσες, με 87% ακρίβεια!

Στο Μουντιάλ, για λογαριασμό της Ισπανίας έχει τις περισσότερες επαφές με την μπάλα (794), τις περισσότερες πάσες (655), τις περισσότερες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου (173), τις περισσότερες κερδισμένες μονομαχίες (41), τις περισσότερες ανακτήσεις κατοχής (34), τα περισσότερα τάκλιν (22), αλλά και τις περισσότερες ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν σε open play (9).

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