Πρόεδρος στην Super League ο Αλαφούζος - Αναδίπλωση Μαρινάκη που δέχτηκε το 1+1

Ο Γιάννης Αλαφούζος είναι ο νέος πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026/2027.



Η συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) για την ανάδειξη νέου προέδρου είχε μια ανατροπή: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης άλλαξε στάση κι ενώ χθες απέρριπτε ως στημένη την πρόταση του Μάκη Γκαγκάτση για έναν χρόνο θητείας του Γιάννη Αλαφούζου και έναν του Βαγγέλη Μαρινάκη, μπροστά στο αδιέξοδο με το 7-7 και στη δεύτερη ψηφοφορία, τελικά σήμερα αναδιπλώθηκε και αποδέχτηκε την πρόταση.

Αυτό συνέβη προ του φάσματος της διαφαινόμενης επικράτησης του Γιάννη Αλαφούζου, καθώς ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναμενόταν να εκλεγεί με 8-7 παίρνοντας την ψήφο και της ΕΠΟ, από τη στιγμή που μέχρι πριν λίγες ώρες ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ήταν αδιάλλακτος.



Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ωστόσο, έθεσε ως… όρο να είναι εκείνος πρόεδρος τον πρώτο χρόνο και ο Γιάννης Αλαφούζος τον δεύτερο, κάτι που δεν έγινε δεκτό από την πλευρά του προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τελικά, μετά από διαβουλεύσεις, αποφασίστηκε ο Γιάννης Αλαφούζος να είναι πρόεδρος τον πρώτο χρόνο και ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον δεύτερο.

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