Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση για στοχευμένες αλλαγές στη νομοθεσία που ρυθμίζει την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (ΚΟΑ) και σε άλλες συναφείς διατάξεις της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ. Οι αλλαγές αυτές θα ενισχύσουν τη θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των παραγόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας εφοδιασμού. Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά θα ενισχύσουν τη θέση των γεωργών στις διαπραγματεύσεις με τους μεταποιητές και άλλους παράγοντες, ώστε η προστιθέμενη αξία των προϊόντων να κατανέμεται πιο δίκαια κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης την προστασία των όρων που αφορούν τεμάχια κρέατος ή είδη κρέατος, που πλέον θα χρησιμοποιούνται μόνο για τον χαρακτηρισμό προϊόντων με βάση το κρέας και θα αποκλείουν, μεταξύ άλλων, τα προϊόντα που προέρχονται από κυτταροκαλλιέργεια ή ιστοκαλλιέργεια. Παρασκευάσματα όπως μπιφτέκια ή λουκάνικα που μπορεί να έχουν ως βάση το κρέας ή να περιέχουν άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης δεν θα εμπίπτουν στην εν λόγω προστασία.

Ο γεωργικός τομέας, και ιδίως οι γεωργοί, αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις. Γι’ αυτό η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση ορισμένων κανόνων σχετικά με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (ΚΟΑ), ώστε να βελτιωθεί η θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Η πολιτική συμφωνία θα πρέπει τώρα να επιβεβαιωθεί από τους συννομοθέτες το συντομότερο δυνατόν.

Αθηνά Παπακώστα

