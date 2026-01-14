Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τη δέσμη μέτρων χρηματοδοτικής στήριξης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια σειρά νομοθετικών προτάσεων προκειμένου να συνεχιστεί η χρηματοδοτική στήριξη προς την Ουκρανία το 2026 και το 2027. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στην ισχυρή στήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για την άμυνα της χώρας απέναντι στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας.

Η νομοθετική δέσμη αποτελείται από:

Μια νέα πρόταση για τη χορήγηση δανείου στήριξης για την Ουκρανία (βάσει του άρθρου 212 της ΣΛΕΕ) ύψους 90 δισ. ευρώ.

Μια νέα πρόταση για την τροποποίηση του Μέσου Διευκόλυνσης για την Ουκρανία (βάσει του άρθρου 212 της ΣΛΕΕ), ως ενός από τα μέσα δημοσιονομικής συνδρομής προς την Ουκρανία.

Μια νέα πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (βάσει του άρθρου 312 της ΣΛΕΕ), ώστε να καταστεί δυνατή η κάλυψη του δανείου προς την Ουκρανία από το δημοσιονομικό περιθώριο του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Τον Δεκέμβριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να διατεθούν 90 δισ. ευρώ, ώστε να καλυφθούν αποφασιστικά οι δημοσιονομικές και στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας την επόμενη διετία. Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει την αταλάντευτη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει την Ουκρανία.

Aθηνά Παπακώστα

