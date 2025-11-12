Τέλος φαίνεται να λαμβάνει η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ, μετά από 42 μέρες shutdown, με την αναμενόμενη ψήφιση νομοσχεδίου στο Κογκρέσο που θα άρει το αδιέξοδο.

Η κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να πραγματοποιηθεί λίγο μετά τις 19:00 τοπική ώρα (02:00 τα ξημερώματα Πέμπτης, ώρα Ελλάδας). Το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό έχει ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο εγκρίθηκε τη Δευτέρα με 60 ψήφους υπέρ και 40 κατά, παρατείνοντας τον τρέχοντα προϋπολογισμό έως τα τέλη Ιανουαρίου.

Οι Ρεπουμπλικάνοι, που διατηρούν την πλειοψηφία στη Βουλή, αναμένεται να εξασφαλίσουν την ψήφιση του νομοσχεδίου, παρά τη δηλωμένη αντίθεση των Δημοκρατικών.

Για να τερματιστεί το μεγαλύτερο σε διάρκεια shutdown στην αμερικανική ιστορία, το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, απομένει πλέον μόνο η υπογραφή του προέδρου.

Μετά από εβδομάδες αδιεξόδου σχετικά με τον προϋπολογισμό, οκτώ Δημοκρατικοί γερουσιαστές τελικά υποχώρησαν τη Δευτέρα και στήριξαν το νέο νομοσχέδιο, συντασσόμενοι με τους Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους τους.

Το νομοσχέδιο, ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ζήτημα της παράτασης των επιδοτήσεων για το Obamacare, το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Αυτό προκαλεί δυσαρέσκεια στη βάση του Δημοκρατικού Κόμματος και σε πολλούς εκλεγμένους αξιωματούχους.

Μεταξύ των παραχωρήσεων προς την αντιπολίτευση, προβλέπεται η επαναφορά των ομοσπονδιακών υπαλλήλων που απολύθηκαν λόγω του shutdown.

Παράλληλα, παρέχεται χρηματοδότηση για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας SNAP έως τον Σεπτέμβριο. Έτσι αποτρέπεται το ενδεχόμενο διακοπής αυτής της βοήθειας, που αφορά περισσότερους από 42 εκατομμύρια Αμερικανούς, σε περίπτωση νέου shutdown στα τέλη Ιανουαρίου.

