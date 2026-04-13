Η Meta δημιουργεί AI «κλώνο» του Ζάκερμπεργκ για να μιλά με τους υπαλλήλους του

Ο ιδιοκτήτης του Facebook και του Instagram Μαρκ Ζάκερμπεργκ φέρεται να εργάζεται πάνω σε μια εκδοχή τεχνητής νοημοσύνης (AI) του εαυτού του, η οποία θα μπορεί να απαντά σε ερωτήματα των 79.000 υπαλλήλων της Meta.

Ο κλώνος AI του Ζάκερμπεργκ, ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Meta, εκπαιδεύεται στους τρόπους και τον τόνο του, καθώς και στις δημόσιες δηλώσεις και τις σκέψεις του για τη στρατηγική της εταιρείας.

Το σκεπτικό πίσω από το έργο, σύμφωνα με τους Financial Times, είναι ότι οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να αισθάνονται πιο συνδεδεμένοι με έναν από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στη Σίλικον Βάλεϊ.

Ο στόχος «ψηφιοποίησης» του Ζάκερμπεργκ

Ο επικεφαλής της Meta έχει ιστορικό στη δημιουργία και τον πειραματισμό με ψηφιοποιημένες εκδοχές του εαυτού του.

Το 2022, ο Ζάκερμπεργκ μοιράστηκε το δικό του avatar μέσα στο αυτοαποκαλούμενο «metaverse» του, το οποίο χλευάστηκε δημόσια για την ποιότητα των γραφικών, ωθώντας τον να δημοσιεύσει μια αναβαθμισμένη έκδοση αργότερα. Ωστόσο, η Meta περιόρισε το όραμά της για το metaverse, στο οποίο οι ψηφιακοί εκπρόσωποι των ανθρώπων, ή αλλιώς avatars, μπορούν να αλληλεπιδρούν με άλλους εικονικούς ανθρώπους.

Αντ' αυτού, η εταιρεία αναπτύσσει τρισδιάστατους χαρακτήρες που δημιουργούνται από AI και μπορούν να εμπλακούν με ανθρώπους σε καθημερινές συζητήσεις. Πρόσφατα άρχισε να επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός χαρακτήρα βασισμένου στον Ζάκερμπεργκ.

Το 41 ετών στέλεχος, του οποίου η περιουσία εκτιμάται σε περισσότερα από 220 δισεκατομμύρια δολάρια, φέρεται να συμμετέχει στη διαδικασία εκπαίδευσης της ψηφιακής του AI. Ένα άτομο που γνωρίζει το έργο δήλωσε στους FT ότι ο χαρακτήρας AI θα αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας εικόνες και τη φωνή του Ζάκερμπεργκ. Η Meta πιστεύει ότι το πείραμα του Ζάκερμπεργκ θα μπορούσε να αναπαραχθεί από influencers και δημιουργούς, ένα τμήμα της ψηφιακής οικονομίας που παλεύει με την έννοια των ψηφιακών avatars.

Η Synthesia, μια startup επιχείρηση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και αξία 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που δημιουργεί ρεαλιστικά avatars βίντεο, δήλωσε ότι η ιδέα ενός ανώτερου στελέχους εταιρείας που χρησιμοποιεί AI για να αυξήσει την εσωτερική του παρουσία δεν αποτελεί πλέον επιστημονική φαντασία.

«Όταν προσθέτεις ρεαλιστικό βίντεο και φωνή AI, η δέσμευση και η διατήρηση αυξάνονται σημαντικά», δήλωσε εκπρόσωπος της Synthesia. «Οι άνθρωποι εργάζονται καλύτερα όταν οι πληροφορίες που χρειάζονται παραδίδονται από ένα οικείο πρόσωπο ή φωνή».

Μέχρι ο Ζάκερμπεργκ να λανσάρει τον AI εαυτό του, ωστόσο, θα πρέπει να παρουσιάζεται αυτοπροσώπως σε συναντήσεις με χιλιάδες μέλη του προσωπικού της Meta, όπως αυτή που πραγματοποίησε το 2023, δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι 10.000 υπάλληλοι θα απολυθούν. Τότε, ο επικεφαλής της τεχνολογίας δέχθηκε ερωτήσεις από «θορυβημένους» υπαλλήλους σχετικά με την εργασιακή ασφάλεια και το μέλλον της τηλεργασίας.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Ζάκερμπεργκ θα μπορούσε να βοηθηθεί στην προετοιμασία για τέτοιες συνεδρίες από έναν «πράκτορα CEO», ένα εξατομικευμένο σύστημα AI που αναπτύσσεται στη Meta και τον βοηθά ήδη να λαμβάνει εσωτερικές πληροφορίες της εταιρείας ταχύτερα. Ο Ζάκερμπεργκ ωθεί τη Meta να χρησιμοποιεί περισσότερο την AI εσωτερικά, με την προσδοκία ότι θα βοηθήσει στη μείωση του κόστους και την επιτάχυνση του ρυθμού εργασίας.

Μέσω της ενσωμάτωσης της AI στην επιχείρησή της, η εταιρεία, η οποία κατέχει επίσης την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp, στοχεύει να ελαχιστοποιήσει την οργανωτική της δομή και να αυξήσει την αποδοτικότητα, η οποία, όπως είπε ο Ζάκερμπεργκ, είναι το κλειδί για να «γίνονται περισσότερα». «Αναβαθμίζουμε τους μεμονωμένους συντελεστές και καταργούμε την ιεραρχία στις ομάδες», δήλωσε τον Ιανουάριο.

Οι αναφερόμενες κινήσεις αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας σε επίπεδο εταιρείας για επενδύσεις στην AI, προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική απέναντι σε τεχνολογικούς αντιπάλους που επίσης διοχετεύουν δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνολογία.

Ο Ζάκερμπεργκ ηγείται μιας επένδυσης δισεκατομμυρίων δολαρίων στην AI σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει «υπερ-νοημοσύνη» (superintelligence), τον όρο για ένα σύστημα που μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε γνωστική εργασία πολύ καλύτερα από έναν άνθρωπο.

Την περασμένη εβδομάδα, η εταιρεία λάνσαρε το Muse Spark, ένα προηγμένο μοντέλο AI που ισχυρίζεται ότι μπορεί να εκτιμήσει τις θερμίδες σε ένα γεύμα από μια φωτογραφία και να σχεδιάσει οικογενειακές διακοπές ολοκληρώνοντας διάφορες εργασίες, όπως η σύνταξη ενός ταξιδιωτικού δρομολογίου και η αναζήτηση δραστηριοτήτων φιλικών προς τα παιδιά ταυτόχρονα. Το μοντέλο έχει επαινεθεί για τις επιδόσεις του στη γλώσσα και την οπτική κατανόηση, αλλά υστερεί στον προγραμματισμό και την αφηρημένη λογική.

Πηγή: skai.gr

