Η ΕΤΕπ θα συνεισφέρει κεφάλαια για την κατασκευή βάσης του στρατού της Γερμανίας στη Λιθουανία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της υποδομής για την προσεχή εγκατάσταση μονάδας των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας στη Λιθουανία, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η κυβέρνηση του κράτους της Βαλτικής.

«Κλείσαμε καταρχήν συμφωνία με την ΕΤΕπ» προς αυτό, διαβεβαίωσε ο λιθουανός υπουργός Οικονομικών Ριμάντας Σάτζους μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας του.

Η κατασκευή της βάσης θα γίνει με σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα που θα συγχρηματοδοτηθεί από τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό θεσμό, εξήγησε.

Κατά τον κ. Σάτζους, η ΕΤΕπ θα διαθέσει μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης για την υποδομή, που αναμένεται να κοστίσει περίπου 1,5 δισεκ. ευρώ. Δεν έγινε πιο συγκεκριμένος.

Η κυβέρνηση της Γερμανίας συμφώνησε να εγκαταστήσει μόνιμα ετοιμοπόλεμη και επιχειρησιακά ανεξάρτητη μονάδα των ενόπλων δυνάμεών της στη Λιθουανία, κράτος μέλος του NATO και της ΕΕ, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η ταξιαρχία προβλέπεται να έχει ως και 5.000 μέλη και να είναι επιχειρησιακή το 2027.

Η μονάδα σχεδιάζεται να στρατωνίζεται σε νέα εγκατάσταση, η οποία θα διαθέτει πεδίο γυμνασίων, στην Ρούντνινκαϊ, κοντά στα σύνορα της Λιθουανίας με τη Λευκορωσία.

Πηγή: skai.gr

