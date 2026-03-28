Η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» προειδοποιεί για επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις σε πλοία που πλέουν στην Ερυθρά Θάλασσα εξέδωσε οι επιχείρηση «Ασπίδες», στην οποία συμμετέχουν και ελληνικές δυνάμεις, για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Η σχετική προειδοποίηση αναφέρει:

«Από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 9 Οκτωβρίου 2025, οι δυνάμεις των Χούθι έχουν σταματήσει όλες τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και δεν έχουν αναφερθεί επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.

Η τελευταία επίθεση εναντίον του Ισραήλ σημειώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2025 και το πιο πρόσφατο περιστατικό που αφορούσε εμπορικό πλοίο καταγράφηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Από τις 28 Φεβρουαρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποιούν επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος.

Η απάντηση του Ιράν αγγίζει όλες τις χώρες του Αραβικού Κόλπου. Ακόμη και η Τουρκία και η Κύπρος έχουν γίνει στόχος. Οι πληρεξούσιοι του Ιράν στο Ιράκ και τον Λίβανο συμμετείχαν στη μάχη και έχουν διεξάγει στρατιωτικές ενέργειες.

Στις 28 Μαρτίου 2026, οι Χούθι επανέλαβαν τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Η υποστήριξη των Χούθι προς την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει υλοποιηθεί για άλλη μια φορά.

Φαίνεται ότι έχει έρθει η ώρα για τους Χούθι να εμπλακούν ενεργά στη σύγκρουση. Οι εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον του Ισραήλ σηματοδοτούν το πρώτο βήμα. Το δεύτερο θα μπορούσε να περιλαμβάνει την επανέναρξη των επιθέσεων σε εμπορικά πλοία που διέρχονται εντός της εμβέλειας των όπλων των Χούθι, συγκεκριμένα στην Ερυθρά Θάλασσα και στον ανατολικό Κόλπο του Άντεν. Όλα τα πλοία που πλέουν στις προαναφερθείσες περιοχές καλούνται να πλοηγηθούν με προσοχή. Σε αυτό το στάδιο, αξιολογούμε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες των Χούθι παραμένουν άθικτες και σημαντικές.

Αξιολόγηση Απειλής

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις, το επίπεδο απειλής για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα (RS), το Στενό Bab el-Mandeb (BaM), τον Κόλπο του Άντεν (GoA) και την Αραβική Θάλασσα (AS) αξιολογείται πλέον ως εξής:

α. Μέτρια Για εμπορικά πλοία που δεν συνδέονται με το Ισραήλ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες.

β. Υψηλή Για πλοία ή ναυτιλιακές εταιρείες που συνδέονται με ισραηλινά συμφέροντα (πλήρως ή μερικώς ιδιοκτησίας, με σημαία ή που καταπλέουν σε ισραηλινά λιμάνια)

Συστάσεις

Συνιστούμε στα εμπορικά πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ να αποφεύγουν τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν μέχρι η απειλή να γίνει λιγότερο πιεστική. Άλλα πλοία θα πρέπει να συνεχίσουν να στέλνουν τα αιτήματά τους για υποστήριξη στο MSCIO.

Δεδομένης της σημαντικής αύξησης του επιπέδου απειλής, έχουν ενισχυθεί τα προστατευτικά μέτρα για τα πλοία που υποστηρίζονται από το Aspides. Η άμεση συνέπεια αυτού του μέτρου είναι η μεγαλύτερη εμπλοκή στρατιωτικών πόρων. Καθώς οι στρατιωτικοί πόροι δεν έχουν ακόμη αυξηθεί, αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερους χρόνους αναμονής για τα πλοία που ζητούν στενή προστασία.

Οι συστάσεις της EUNAVFOR ASPIDES προς τη ναυτιλιακή κοινότητα παραμένουν αμετάβλητες και θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούνται αυστηρά:

• Αποφύγετε την είσοδο στα χωρικά ύδατα της Υεμένης ανά πάσα στιγμή.

• Όταν είναι εφικτό, να πλοηγείστε πιο κοντά στις αφρικανικές ακτές για να μειώσετε την έκθεση σε πιθανές απειλές.

• Διατηρήστε συνεχή επικοινωνία με το MSCIO και τον UKMTO και τηρήστε αυστηρά τις επίσημες οδηγίες, τα πρωτόκολλα αξιολόγησης κινδύνου και τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης.

• Διεξάγετε αξιολόγηση κινδύνου ειδικά για το ταξίδι, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν άμεσες ή έμμεσες σχέσεις μεταξύ του σκάφους, της ιδιοκτησίας του ή του φορτίου του και των χωρών ενδιαφέροντος. Η EUNAVFOR ASPIDES συνεχίζει να ενεργεί ως πάροχος θαλάσσιας ασφάλειας για την υποστήριξη της Ελευθερίας

της Ναυσιπλοΐας, προσφέροντας Υπηρεσίες Στενής Προστασίας και Παρακολούθησης σε όλη την Ερυθρά Θάλασσα, το Στενό Bab elMandeb και τον Κόλπο του Άντεν.

Πηγή: skai.gr

