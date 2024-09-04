Διχάζει η influencer στο ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού

Η υπόθεση του Ιταλού υπουργού πολιτισμού Τζενάρο Σαντζουλιάνο και της influencer Μαρία Ροζάρια Μπότσια παρουσιάζει όλο και νέες εξελίξεις. Η 42χρονη Ιταλίδα, γεννημένη στην Πομπηία, ανάρτησε την περασμένη νύχτα στο διαδίκτυο μέιλ, που αναφέρεται στην απόφαση διορισμού της ως συμβούλου του Σανζτουλιάνο για μεγάλα, διεθνούς κύρους γεγονότα. Κάτι που το ιταλικό υπουργείο είχε διαψεύσει.



Παράλληλα, αναρτήθηκε και η αποστολή καρτών επιβίβασης για αεροπορικό ταξίδι που έκανε μαζί με τον υπουργό, η οποία έγινε από το υπουργείο πολιτισμού. Η Μπότσια συνόδευσε τον Σαντζουλιάνο τουλάχιστον σε οκτώ ταξίδια και επισκέψεις του σε όλη την Ιταλία. Και το κύριο ερώτημα είναι: ποιος πλήρωσε τα έξοδα; Αν αποδειχθεί ότι υπήρξε επιβάρυνση για τα ταμεία του ιταλικού δημοσίου, η παραίτηση για τον δημοσιογράφο και νυν υπουργό Πολιτισμού θα αποτελέσει μονόδρομο.



Χθες βράδυ, στη συνάντησή του με την Τζόρτζια Μελόνι, η οποία διήρκεσε σχεδόν δυο ώρες, ο απευθείας ενδιαφερόμενος επέμεινε ότι πλήρωσε τα πάντα από την τσέπη του και ότι στην Μπότσια δεν αποκαλύφθηκε καμία απολύτως απόρρητη πληροφορία. Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές πάντως, η Ιταλίδα πρωθυπουργός είναι κάτι περισσότερο από οργισμένη.

Γνωρίζει απόρρητες κυβερνητικές πληροφορίες;

Διότι η υπόθεση αυτή ξεπερνά τα ιταλικά σύνορα και αφορά εμμέσως και άλλες χώρες. Με τις αναρτήσεις της, η Ιταλίδα influencer και ειδική σε θέματα μόδας, με δυο πτυχία οικονομίας, απέδειξε ότι έχει στα χέρια της και έγγραφα που αφορούν το πρόγραμμα των υπουργών Πολιτισμού της ομάδας G7. Πρόκειται για την επίσκεψή τους δηλαδή, η οποία κανονικά θα πραγματοποιηθεί στην Πομπηία σε δύο εβδομάδες. Δεν αποκλείεται η μετάβαση των υπουργών στο αρχαιολογικό πάρκο της Πομπηίας τελικά να ακυρωθεί και η Σύνοδος Πολιτισμού της G7 να γίνει μόνο στη Νάπολη.



Υπάρχουν δε και άλλες σημαντικές λεπτομέρειες. Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica η Μαρία Ροζάρια Μπότσια, εκτός από ηχογραφήσεις τηλεφωνημάτων με συνεργάτες του υπουργού, φέρεται να έχει στα χέρια της και βίντεο. Τα οποία τράβηξε, όπως φαίνεται, μέσα στο υπουργείο με μικροσκοπική κάμερα κρυμμένη σε γυαλιά ηλίου.



Μια ιστορία πολιτικού, προσωπικού και σχεδόν κατασκοπευτικού χαρακτήρα. Η οποία κινδυνεύει να βάλει σε ακόμα πιο δύσκολη θέση την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.