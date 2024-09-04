Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τη δέσμευση ότι η τραγωδία του Πύργου Γκρένφελ του Λονδίνου και το σημερινό πόρισμα για τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή θα σηματοδοτήσουν «στιγμή αλλαγής», έδωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ.

Αντιδρούσε από το βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων στο πόρισμα της ανεξάρτητης έρευνας υπό τον σερ Μάρτιν Μουρ-Μπικ που διαπίστωσε ευθύνες κυβερνήσεων, κατασκευαστικών εταιρειών, δημοτικών αρχών, εργολάβων και πυροσβεστικής για τους θανάτους 72 ενοίκων από πυρκαγιά που εξαπλώθηκε ραγδαία στο 24ωροφο κτίριο τον Ιούνιο του 2017.

Η τραγωδία «δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί», είπε ο κ. Στάρμερ, κάνοντας επίσης λόγο για «πολυαναμενόμενη ημέρα αλήθειας» η οποία πρέπει να οδηγήσει σε «ημέρα δικαιοσύνης».

Μιλώντας για ανάγκη αλλαγής όχι μόνο πολιτικών αλλά και νοοτροπίας, ο σερ Κιρ σημείωσε: «Αυτή η τραγωδία θέτει θεμελιώδη ερωτήματα για το είδος της χώρας που είμαστε. Μια χώρα όπου οι φωνές των ανθρώπων της εργατικής τάξης και εκείνων με διαφορετικό χρώμα δέρματος έχουν επανειλημμένως αγνοηθεί και απορριφθεί. Μια χώρα όπου ένοικοι σε μια πολυκατοικία κοινωνικής στέγασης σε ένα από τα πιο πλούσια μέρη της επικράτειας αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, αγνοούνται κατά τρόπο επαίσχυντο».

Είπε ότι η κυβέρνηση θα μελετήσει το σύνολο των 58 συστάσεων του πορίσματος του σερ Μάρτιν και θα απαντήσει ενδελεχώς εντός έξι μηνών. Στη συνέχεια θα προβαίνει σε ετήσιες ενημερώσεις της Βουλής για την πρόοδο επί των δεσμεύσεων που θα αναληφθούν.

Ως προς τα άμεσα μέτρα, ανακοίνωσε τη διακοπή ανάθεσης κρατικών συμβάσεων στις εταιρείες του κατασκευαστικού τομέα που εμπλέκονται στην τραγωδία του Γκρένφελ σύμφωνα με το πόρισμα, την επιτάχυνση της αντικατάστασης της υπάρχουσας ακατάλληλης εξωτερικής επένδυσης σε σχεδόν 4.000 πολυώροφα κτίρια στη Βρετανία και την πλήρη στήριξη σε αστυνομία και εισαγγελία καθώς εξετάζουν την άσκηση διώξεων στους υπεύθυνους.

Λίγο νωρίτερα, επίσης αντιδρώντας στο σημερινό πόρισμα των 1.700 σελίδων, συγγενείς θυμάτων και επιζώντες του Γκρένφελ κάλεσαν το πρωθυπουργό να εφαρμόσει πλήρως όλες τις συστάσεις και τόνισαν πως πλέον η απόδοση δικαιοσύνης, με άσκηση διώξεων, εναπόκειται στην αστυνομία και στην εισαγγελία.

