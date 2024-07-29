Η Επιτροπή παρουσιάζει επενδυτικές κατευθυντήριες Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, ένα εργαλείο που περιγράφει το πώς οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις μπορούν να ενσωματώσουν τις αξίες της βιωσιμότητας, της συμπεριληπτικότητας και της αισθητικής που προωθεί το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους, ώστε να μετασχηματιστεί το δομημένο περιβάλλον της Ευρώπης. Οι επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους είναι αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και της JASPERS (Κοινή Βοήθεια για την Υποστήριξη Έργων στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες), ενός συμβουλευτικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν στους επενδυτές και τους φορείς υλοποίησης βέλτιστες πρακτικές και εγγυήσεις ποιότητας για την εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους στην πράξη και για την τόνωση των επενδύσεων που μετασχηματίζουν τα κτίρια, τους ανοικτούς χώρους και τις γειτονιές, ενσωματώνοντας παράλληλα υψηλή αισθητική, δέσμευση για βιωσιμότητα και σεβασμό σε κοινωνικές αξίες, όπως η συμπερίληψη, η οικονομική προσιτότητα και η προσβασιμότητα.

Οι κατευθυντήριες γραμμές στηρίζουν τους στόχους του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό έργων τα οποία θα στηρίξουν τον θετικό μετασχηματισμό των κοινωνιών. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ αναμένεται να πραγματοποιήσουν σταδιακά μεγάλες επενδύσεις στο δομημένο περιβάλλον, προκειμένου να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η κλιματική ουδετερότητα, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η ταχεία αστικοποίηση, η αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων, καθώς και η προσβασιμότητα σε βιώσιμες κατοικίες υψηλής ποιότητας, οι οποίες θα είναι οικονομικά προσιτές, ιδίως όσον αφορά την κατασκευή και την ανακαίνισή τους.

Συμβουλές και συστάσεις για τον αναπροσανατολισμό των επενδύσεων σε έργα που αντλούν έμπνευση από το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους

Η εφαρμογή των αξιών και των αρχών του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους στις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις μπορεί να αποφέρει οφέλη εάν καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες για την υλοποίηση έργων υψηλότερης ποιότητας. Με την υιοθέτηση των αξιών και των αρχών του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, οι κατευθυντήριες γραμμές βοηθούν τους επενδυτές να κατανοήσουν τα ποιοτικά οφέλη και να μετριάσουν το κόστος, στηρίζοντάς τους, πέραν των αμιγώς οικονομικών παραμέτρων, στην υλοποίηση μακρόπνοων έργων. Με την ενσωμάτωση της αισθητικής, της βιωσιμότητας και της συμπεριληπτικότητας, το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους προσθέτει μια μοναδική ποιότητα στα επενδυτικά έργα, καθιστώντας τα ελκυστικά σε επενδυτές που αναζητούν βιώσιμα έργα που θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο.

Ειδικότερα, στις κατευθυντήριες γραμμές διατυπώνονται ορισμένες επενδυτικές συστάσεις του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, οι οποίες συμβάλλουν στον σχεδιασμό έργων υψηλής ποιότητας που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τις αρχές του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους.

Επόμενα βήματα

Οι επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους έχουν σχεδιαστεί ως ένα πρακτικό εργαλείο που θα στηρίξει την αύξηση των επενδύσεων σε έργα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του μηχανισμού του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ, καθώς και άλλων χρηματοδοτικών πόρων που θα στηρίξουν την υλοποίηση του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους κατά τα επόμενα έτη.

Αναμένεται να διευκολύνουν την προσέλκυση επενδύσεων σε αστικές και αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων ή περιθωριοποιημένων περιοχών, παρέχοντας έτσι οικονομικές ευκαιρίες και προωθώντας τη συμπεριληπτική ανάπτυξη για τις τοπικές κοινότητες και προωθώντας την ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη.

Ιστορικό

Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους, το οποίο δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2021, είναι μια ενωσιακή πρωτοβουλία πολιτικής και χρηματοδότησης που αποσκοπεί στον μετασχηματισμό του δομημένου περιβάλλοντος, οδηγώντας σε ολιστικά μελετημένα και σχεδιασμένα κτίρια, ανοικτούς χώρους και γειτονιές, στο πλαίσιο της μετάβασης που προβλέπει η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ. Αναζητά λύσεις που δεν είναι μόνο βιώσιμες, αλλά και συμπεριληπτικές και αισθητικά όμορφες, με παράλληλο σεβασμό της πολυμορφίας των τόπων, των παραδόσεων και των πολιτισμών στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

Το δομημένο περιβάλλον, όντας ένας σημαντικός οικονομικός τομέας, επηρεάζει σημαντικά τους πόρους, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Υπάρχει υψηλή ζήτηση για νέες και επικαιροποιημένες δομές λόγω της αύξησης του πληθυσμού και της αυξανόμενης αστικοποίησης. Ταυτόχρονα, το δομημένο περιβάλλον επηρεάζει την ατομική ευημερία και τη λειτουργία της κοινωνίας. Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους βασίζεται σε αυτά τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις για τη μετάβαση του δομημένου περιβάλλοντος προς τη βιωσιμότητα, τη συμπεριληπτικότητα και την καλαισθησία.

Γιώργος Φελλίδης

