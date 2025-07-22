Ισραήλ: «Πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε»

Μία ημέρα μετά τα καταστροφικά ισραηλινά πλήγματα εναντίον λιμανιού στα χέρια των Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναχαίτισαν πύραυλο ο οποίος εκτοξεύθηκε νωρίς σήμερα το πρωί από την Υεμένη. .

Αφού «ήχησαν σειρήνες» της αεράμυνας σε διάφορους τομείς της ισραηλινής επικράτειας προειδοποιητικά, «πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μέσω Telegram.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε εμφατικά ότι « η τύχη της Υεμένης θα είναι η ίδια με αυτήν της Τεχεράνης», αναφερόμενος στον πόλεμο 12 ημερών που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τα ξημερώματα της 13ης Ιουνίου.

Αξιωματούχος των Χούθι, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ανέφερε πως οι χθεσινοί βομβαρδισμοί κατέστρεψαν «αποβάθρα που είχε ανοικοδομηθεί σε προηγούμενο βομβαρδισμό» του Ισραήλ.

Οι Χούθι, που ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος του βορρά, σε πόλεμο με δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας από το 2014, είναι μέρος συμμαχίας εναντίον του Ισραήλ η δημιουργία της οποίας αποδίδεται στην Τεχεράνη και συμπεριλαμβάνει κινήματα όπως η Χεζμπολά του Λιβάνου ή η Χαμάς στην Παλαιστίνη.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023 οι αντάρτες αυτοί εκτοξεύουν συχνά πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ, ωστόσο κατά κανόνα αναχαιτίζονται προτού εισέλθουν στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Έχουν εξαπολύσει εξάλλου από τον Νοέμβριο του 2023 εκατοντάδες επιθέσεις εναντίον πλοίων που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τονίζοντας πως ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Σε αντίποινα ο στρατός του Ισραήλ έχει βομβαρδίσει επανειλημμένα υποδομές υπό τον έλεγχό τους, ιδίως το λιμάνι Χοντάιντα, που έπληξε επίσης την 7η Ιουλίου.

Οι ισραηλινές απειλές εγείρουν ανησυχία για κλιμάκωση του πολέμου στην Υεμένη, τη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου.

