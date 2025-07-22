Η Ουκρανία κινδυνεύει να γίνει για τον Τραμπ ό,τι ήταν το Αφγανιστάν για τον Μπάιντεν

Εκ πρώτης όψεως, η εμπλοκή των ΗΠΑ στην Ουκρανία έχει μικρή ομοιότητα με τον 20ετή πόλεμο στο Αφγανιστάν, κυρίως επειδή δεν υπάρχουν αμερικανική παρουσία στο έδαφος της Ευρώπης. Ωστόσο, όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg, υπάρχουν ομοιότητες για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ: Η επίλυση της σύγκρουσης δεν αποδεικνύεται εύκολη υπόθεση, και κινδυνεύει να φορτωθεί ευθύνες όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος.

Πρόκειται για μια πιθανότητα που ενισχύεται, καθώς ο Τραμπ παλεύει με το πώς να απαντήσει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος έχει εντείνει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας. Ο Τραμπ δεν έχει τηρήσει στην υπόσχεσή του για μια γρήγορη ειρήνη, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να σκεφτεί αν θα εμπλακεί περισσότερο ή θα κρατήσει αποστάσεις.

Η βαθύτερη εμπλοκή στη σύγκρουση θα προκαλούσε την οργή της βάσης του Τραμπ «MAGA». Αλλά επιτρέποντας στη Ρωσία να κερδίζει σταθερά έδαφος, ενώ απέχει από την παροχή πρόσθετης βοήθειας, θα μπορούσε να τον κάνει να φανεί αδύναμος και να δεχτεί κριτική ότι δεν έκανε αρκετά για να σταματήσει τον Πούτιν.

«Ο Τραμπ είναι πρόεδρος εδώ και σχεδόν έξι μήνες και ο πόλεμος συνεχίζεται», δήλωσε ο John Herbst, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία, ο οποίος τώρα εργάζεται στο Ατλαντικό Συμβούλιο. «Καταλαβαίνει ότι θα μπορούσε να δεχτεί κριτική σε μεγάλο βαθμό αν ο Πούτιν κερδίσει επί των ημερών του».

Η σύγκριση με το Αφγανιστάν μπορεί να φαίνεται υπερβολική, τονίζει το Bloomberg, δεδομένης της θεμελιωδώς διαφορετικής φύσης των δύο συγκρούσεων. Στο αποκορύφωμα της σύγκρουσης, οι ΗΠΑ είχαν 100.000 στρατιώτες στο Αφγανιστάν και σχεδόν 2.500 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του 20ετούς πολέμου. Εν τέλει, οι ΗΠΑ δεν μπόρεσαν να σταματήσουν τους Ταλιμπάν και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατηγορήθηκε για την αποχώρηση των ΗΠΑ - για την οποία ο Τραμπ έθεσε τις βάσεις στην πρώτη του θητεία. Οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν στρατεύματα στην Ουκρανία και έχουν περιοριστεί στην αποστολή όπλων και εξοπλισμού. Η σύγκρουση Ουκρανίας - Ρωσίας διανύει τον τέταρτο χρόνο της και λίγοι αναλυτές προβλέπουν μια μαζική κατάρρευση της ουκρανικής κυβέρνησης ή ότι η Ρωσία θα είναι σε θέση να καταλάβει ολόκληρη τη χώρα.

Ακόμα κι έτσι όμως, ο Τραμπ προσπάθησε σθεναρά να αποστασιοποιηθεί από αυτόν τον πόλεμο, λέγοντας επανειλημμένα ότι η σύγκρουση δεν θα λάμβανε χώρα ποτέ επί των ημερών της προεδρίας του, υπονοώντας ότι δεν είναι υπεύθυνος για την έκβαση. «Δεν ήταν ο δικός μου πόλεμος. Ήταν ο πόλεμος του Μπάιντεν», δήλωσε σε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε νωρίτερα αυτό το μήνα. «Δεν είναι ο δικός μου πόλεμος. Προσπαθώ να σας βγάλω από αυτόν», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η σύγκριση με το Αφγανιστάν έχει αρχίζει και συζητιέται σιγά-σιγά, σημειώνει το διεθνές πρακτορείο. Μήνες προτού ο Τραμπ κερδίσει την επανεκλογή του τον Νοέμβριο, ο αρθρογράφος της Washington Post Marc Thiessen, ανώτερος συνεργάτης του American Enterprise Institute, προειδοποίησε τους Ρεπουμπλικανούς για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την παρεμπόδιση περαιτέρω βοήθειας προς την Ουκρανία. «Για τους Ρεπουμπλικάνους, έφτασε η ώρα της επιλογής: Αν δεν θέλετε να κατηγορηθείτε για την πτώση του Κιέβου όπως κατηγορείται ο Μπάιντεν για την πτώση της Καμπούλ, στείλτε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία», είχε γράψει ο Thiessen.

Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, τον περασμένο Φεβρουάριο, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων Μάικλ Φρόμαν διατύπωσε την ίδια άποψη, προειδοποιώντας ότι μια βιαστική συμφωνία θα αποτελούσε ένα «σοβαρό λάθος» που θα υπονόμευε επίσης την επιθυμία του Τραμπ να θεωρηθεί ειρηνοποιός. «Αν νομίζατε ότι η οπτική των Ταλιμπάν να παρελαύνουν με αμερικανικά Humvees μέσα στην Καμπούλ φαινόταν άσχημη, φανταστείτε τους Ρώσους να οδηγούν μια φάλαγγα αρμάτων Abrams μέσα στο Χάρκοβο», σημείωνε ο Φρόμαν.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ένα σχέδιο για την αποστολή αμερικανικών όπλων αξίας δισ. δολαρίων στο Κίεβο, αντιστρέφοντας την προηγούμενη παύση των προμηθειών, και έδωσε στον Πούτιν 50 ημέρες για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός ή διαφορετικά να βρεθεί αντιμέτωπος με νέες κυρώσεις - κάτι που οι σύμμαχοι ζητούν επίμονα εδώ και μήνες.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να σταματήσουν οι σκοτωμοί, για αυτό και πουλάει όπλα αμερικανικής κατασκευής σε μέλη του ΝΑΤΟ και απειλεί τον Πούτιν με αυστηρούς δασμούς και κυρώσεις αν δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι.

Η πρόκληση για τον Τραμπ είναι ότι ορισμένοι από τους πιο σκληροπυρηνικούς υποστηρικτές του MAGA, συμπεριλαμβανομένου του συμμάχου του Στιβ Μπάνον, υποστηρίζουν ακριβώς το αντίθετο, ότι η βαθύτερη εμπλοκή των ΗΠΑ θα είναι η καταστροφή του Τραμπ. «Αν ο πρόεδρος Τραμπ τους πουλήσει όπλα που μπορούν να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία, δεν βλέπω πώς θα αποφευχθεί να γίνει ο πόλεμος του Τραμπ», δήλωσε ο Μπάνον σε συνέντευξή του. «Τα μέσα ενημέρωσης, οι Ουκρανοί, οι Ρώσοι και οι Νεοσυντηρητικοί θα έλεγαν όλοι ότι είναι ο πόλεμος του Τραμπ».

Πηγή: skai.gr

