Η επείγουσα ανάγκη για εκεχειρία στη Γάζα συμφωνία Αμπάς και Μακρόν

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συμφώνησαν σήμερα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας στην "επείγουσα ανάγκη εκεχειρίας" στη Γάζα, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Η συνομιλία αυτή μεταξύ των δύο ανδρών πραγματοποιείται την επομένη των επικρίσεων του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη θέση του Γάλλου προέδρου στο παλαιστινιακό ζήτημα.

Αμπάς και Μακρόν επέμειναν στην "επείγουσα ανάγκη για εκεχειρία, στην επιτάχυνση της παράδοσης της ανθρωπιστικής βοήθειας, στην απόρριψη του εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού από το έδαφός του και στην ανάληψη του ελέγχου της Γάζας από την Παλαιστινιακή Αρχή, συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών για την ασφάλεια", μετέδωσε το Wafa.

"Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν επίσης τη σημασία να εφαρμοστεί το αραβικό σχέδιο ταχείας ανασυγκρότησης και ανοικοδόμησης (της Γάζας), διασφαλίζοντας παράλληλα την παρουσία των Παλαιστινίων στη γη τους", πρόσθεσε το πρακτορείο.

Ο Μακρόν έκανε λόγο την περασμένη εβδομάδα για την πιθανή αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους.

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τετάρτη, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του θα μπορούσε να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος τον Ιούνιο επ΄ευκαιρία μιας διάσκεψης στην οποία το Παρίσι θα συμπροεδρεύσει με τη Σαουδική Αραβία στα Ηνωμένα Έθνη, στη Νέα Υόρκη, συμπεριλαμβάνοντας μια τέτοια κίνηση σε ένα αμοιβαίο κίνημα αναγνώρισης του Ισραήλ από τις αραβικές χώρες.

Χθες, Κυριακή, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Νετανιάχου εκτίμησε ότι ο Γάλλος πρόεδρος κάνει ένα "σοβαρό λάθος" με το να συνεχίζει να προωθεί την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους στο κέντρο της γης μας - ένα κράτος του οποίου η μόνη προσδοκία είναι η καταστροφή του Ισραήλ".

"Δεν θα δεχτούμε μαθήματα ηθικής σε σχέση με την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους που θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ, από εκείνους που αντιτίθενται στην ανεξαρτησία της Κορσικής, της Νέας Καληδονίας, της Γαλλικής Γουιάνας και άλλων εδαφών, των οποίων η ανεξαρτησία δεν θα απειλούσε με κανέναν τρόπο τη Γαλλία".

Οι σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Γαλλίας έχουν γίνει τεταμένες τους τελευταίους μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.