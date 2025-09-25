Η Ελλάδα εξέδωσε τον Πλαχότνιουκ στη Μολδαβία για υπόθεση απάτης ύψους 1 δισ. δολαρίων

Ένας Μολδαβός ολιγάρχης και πρώην πολιτικός, ο Βλαντιμίρ Πλαχότνιουκ, εκδόθηκε από την Ελλάδα πίσω στη χώρα του, κατηγορούμενος για συμμετοχή στην κλοπή 748.000.000 ευρώ.

Ο 59χρονος άνδρας, μεταφέρθηκε αεροπορικώς από την Αθήνα στο Κισινάου το πρωί της Πέμπτης και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε κέντρο κράτησης στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας.

Ο ολιγάρχης, που αντιμετωπίζει πολλές μακροχρόνιες ποινικές υποθέσεις στη Μολδαβία, έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε κατηγορία και έχει δεσμευτεί να αποδείξει την αθωότητά του. Η έκδοσή του γίνεται λίγες μέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, με την Πρόεδρο Μάγια Σάντου να προειδοποιεί ότι η ανεξαρτησία και το ευρωπαϊκό μέλλον της Μολδαβίας διατρέχουν κίνδυνο λόγω προσπαθειών της Ρωσίας να υποκινήσει βία και να διαδώσει παραπληροφόρηση.

Ο Πλαχότνιουκ είχε φύγει από τη Μολδαβία το 2019, όταν το Δημοκρατικό Κόμμα έχασε την εξουσία.

Το πρωί της Πέμπτης, τον είδαν να συνοδεύεται από αστυνομικούς της Μολδαβίας και αξιωματούχους της Interpol κατά την αποβίβασή του από το αεροπλάνο, και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο που τον μετέφερε μακριά από το αεροδρόμιο.

Σε ανάρτηση στα social media, η Πρόεδρος Μάγια Σάντου έγραψε:

«Αν δεν τα παρατάς όταν είναι δύσκολο και συνεχίσεις να παλεύεις, ολόκληρη η κοινωνία συνεχίζει να παλεύει, ακόμα και οι εγκληματίες που φαινόταν ανίκητοι φτάνουν στη δικαιοσύνη».

Ο δικηγόρος του, Λουτσιάν Ρογκάτς, κατηγόρησε την φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση Σάντου ότι μετέτρεψε την έκδοση του πελάτη του «σε ένα άνοστο πολιτικό θέαμα» πριν από τις κρίσιμες εκλογές.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα του πελάτη του παραβιάστηκαν κατά τη διαδικασία έκδοσης, η οποία ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου με τη σύλληψή του στο αεροδρόμιο της Αθήνας κατόπιν αιτήματος της Μολδαβίας.

Ο Πλαχότνιουκ είναι ένας από τους κύριους υπόπτους στην υπόθεση της εξαφάνισης 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από τρεις τράπεζες της Μολδαβίας το 2014, γνωστής ως «κλοπή του αιώνα».

Την εποχή εκείνη, το ποσό αντιστοιχούσε σε πάνω από 10% του ΑΕΠ της Μολδαβίας.

Η έκδοσή του γίνεται ενώ η χώρα, μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας, προετοιμάζεται για τις εκλογές της 28ης Σεπτεμβρίου, οι οποίες θα καθορίσουν αν η Μολδαβία συνεχίζει την ενσωμάτωσή της στην ΕΕ ή επιστρέφει στην επιρροή της Ρωσίας.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, η Σάντου κατηγόρησε τη Μόσχα ότι «έριξε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ» στη Μολδαβία για να προκαλέσει βία, να διαδώσει παραπληροφόρηση και φόβο.

Η Πρόεδρος τόνισε:

«Το Κρεμλίνο πιστεύει ότι είμαστε προς πώληση. Ότι είμαστε πολύ μικροί για να αντισταθούμε… Αλλά η Μολδαβία είναι το σπίτι μας. Και το σπίτι μας δεν πωλείται».

Η BBC πρόσφατα αποκάλυψε στοιχεία για ένα δίκτυο με δεσμούς με τη Μόσχα και τον φυγόδικο επιχειρηματία Ιλάν Σορ, που εργαζόταν για τη διάδοση παραπληροφόρησης.

Ένας μυστικός ρεπόρτερ βρήκε ανθρώπους που πληρώνονταν για να δημοσιεύουν ψευδές περιεχόμενο στο διαδίκτυο, με στόχο να υπονομεύσουν το κυβερνών κόμμα πριν τις εκλογές. Οι αναρτήσεις αυτές είχαν εκατομμύρια προβολές. Ο Σορ δεν έχει απαντήσει σε αίτημα σχολιασμού της BBC.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να χάσει τη Μολδαβία στην επιρροή της Ρωσίας, μετά την αποτυχία να σώσει τη Γεωργία και τη Λευκορωσία από τον έλεγχο της Μόσχας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα συνεχίσει να διευρύνει και να βαθαίνει τον πόλεμο αν δεν σταματηθεί.

Ταυτόχρονα, τα φιλορωσικά κόμματα της Μολδαβίας κατηγόρησαν την Σάντου ότι προσπαθεί να τα εκφοβίσει και να επηρεάσει την ψήφο. Επίσης, ισχυρίζονται ότι η κυβέρνησή της δεν προχωρά αρκετά στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η ρωσική υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών SVR κατηγόρησε αυτήν την εβδομάδα ευρωπαϊκές χώρες για «ανοιχτή πλαστογράφηση» του εκλογικού αποτελέσματος της Κυριακής, με στόχο να προκαλέσουν διαδηλώσεις.

Η SVR προειδοποίησε ότι η ΕΕ θα μπορούσε να προχωρήσει σε «ένοπλη εισβολή και de facto κατοχή» της Μολδαβίας, ψευδώς ισχυριζόμενη ότι αναπτύσσει στρατεύματα.

Η Μολδαβία ανακήρυξε την ανεξαρτησία της μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, αλλά έχει σημαντικό ρωσόφωνο πληθυσμό. Η αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας, που υποστηρίζεται από τη Μόσχα, εξακολουθεί να φιλοξενεί ρωσικά στρατεύματα.

