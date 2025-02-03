Ακτιβιστές ζωγράφισαν σβάστικες και αντιφασιστικά συνθήματα σε έκθεση αυτοκινήτων Tesla στη Χάγη, το βράδυ της Κυριακής στοχεύοντας τον ιδιοκτήτη Ίλον Μασκ, ο οποίος είναι σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και προκάλεσε την οργή πολλών ανθρώπων για τον «ναζιστικό χαιρετισμό» του τον περασμένο μήνα.

Οι δράστες, σύμφωνα με το Politico, προχώρησαν σε βανδαλισμό της πρόσοψης του κτιρίου, κάνοντας γκράφιτι συνθήματα, όπως «Κάτω οι Ναζί» και «Γ... τον φασίστα» και σχεδίασαν σβάστικες στην πόρτα της εισόδου του κτιρίου. Ένα παρόμοιο περιστατικό συνέβη χώρα στο Βερολίνο την περασμένη εβδομάδα.

Neuseeland liebt Tesla. 🥰

Alle lieben Tesla. pic.twitter.com/wzXUG9P9kf — Zentrum für Politische Schönheit (@politicalbeauty) January 26, 2025

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαμαρτυρίας, πολιτικοί ακτιβιστές πρόβαλλαν μια εικόνα με τον χαιρετισμό του Μασκ και τη λέξη «Heil» στο εργοστάσιο της Tesla λίγο έξω από τη γερμανική πρωτεύουσα. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το θέμα.

Ο χαιρετισμός του Μασκ στην εκδήλωση ορκωμοσίας του Τραμπ έγινε viral, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και δίχασε το κοινό, με τους διαδικτυακούς επικριτές να επιτίθενται στον δισεκατομμυριούχο τεχνολογίας για την εν λόγω χειρονομία. Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές του έκαναν λόγο για περιστατικό ήσσονος σημασίας. Ο Μασκ αμύνθηκε απαντώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλλοντας τις επιθέσεις ως «βρώμικα κόλπα» από τους αντιπάλους του. «Η επίθεση του τύπου 'όλοι είναι Χίτλερ' είναι πολύ ξεπερασμένη», είπε.

Ο Μασκ εξέφρασε, επίσης, την υποστήριξή του στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) τους τελευταίους μήνες, πήρε συνέντευξη από την αρχηγό του κόμματος Alice Weidel στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ενόψει των εθνικών εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου και κάλεσε τους Γερμανούς να ξεχάσουν την ενοχή του παρελθόντος. Όλα αυτά ακριβώς πριν από την ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος.

