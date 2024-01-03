Ο ΟΗΕ θέλει αποκλιμάκωση του πολέμου Ρωσίας/Ουκρανίας

Ο επικεφαλής της ύπατης αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κάλεσε χθες Τρίτη να ληφθούν άμεσα μέτρα για να υπάρξει αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία.

Φονικά πλήγματα καταγράφτηκαν σε κατοικίες σε ουκρανικές περιοχές και σε ρωσική παραμεθόριο περιφέρεια χθες Τρίτη, ενώ κύματα αεροπορικών σκότωσαν ή τραυμάτισαν δεκάδες ανθρώπους κι εξώθησαν το Κίεβο να ζητήσει από τη Δύση να επιταχύνει τις παραδόσεις όπλων.

«Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών προκαλεί συναγερμό, δεκάδες άμαχοι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απαγορεύει επιθέσεις αδιακρίτως και επιθέσεις εναντίον πολιτικών εγκαταστάσεων», τόνισε η ύπατη αρμοστεία μέσω X (του πρώην Twitter).

Ο επικεφαλής της «Φόλκερ Τουρκ καλεί να ληφθούν άμεσα μέτρα για να υπάρξει αποκλιμάκωση, να διασφαλιστεί η προστασία των αμάχων και η τήρηση του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε.

Οι βομβαρδισμοί, κυρίως στο Κίεβο και στη βορειοανατολική περιφέρεια Χαρκίβ (Χάρκοβο στα ρωσικά), έγιναν προτού συμπληρωθούν 24 ώρες αφότου ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διεμήνυσε πως θα «εντατικοποιηθούν» οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, έπειτα από επίθεση άνευ προηγουμένου στη ρωσική πόλη Μπιέλγκοροντ.

Ο πόλεμος γνωρίζει νέα κλιμάκωση τα τελευταία εικοσιτετράωρα, με τη Ρωσία να εξαπολύει την Παρασκευή κύματα επιδρομών σε ουκρανικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, του Κιέβου, με τον επίσημο απολογισμό των αρχών να κάνει λόγο για 39 νεκρούς.

