Εκρήξεις κοντά σε εμπορικό πλοίο στο στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ

Η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφαλείας (UKMTO) αναφέρθηκε χθες Τρίτη το βράδυ σε εκρήξεις κοντά σε πλοίο μεταφοράς εμπορευμάτων στο στενό στρατηγικής σημασίας Μπαμπ ελ Μάντεμπ, που χωρίζει την αραβική χερσόνησο από την Αφρική.

Ακούστηκαν ως και τρεις εκρήξεις «1 ως 5 ναυτικά μίλια» από το πλοίο, που βρισκόταν ανάμεσα στα παράλια της Ερυθραίας και της Υεμένης, εξήγησε η υπηρεσία σε λακωνικό μήνυμά της μέσω X (του πρώην Twitter), διευκρινίζοντας πως το σκάφος δεν υπέστη ζημιά και το πλήρωμα είναι «σώο».

Τις τελευταίες εβδομάδες, εν μέσω του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς, οι υεμενίτες αντάρτες Χούθι πολλαπλασίασαν τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, από όπου διέρχεται το 12% του παγκόσμιου εμπορίου, σύμφωνα με το Διεθνές Επιμελητήριο Εμπορικής Ναυτιλίας (ICS).

Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, όπως και η Χαμάς, έχουν προειδοποιήσει πως θα βάζουν στο στόχαστρο, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα αν έχουν οποιαδήποτε «σχέση» με το Ισραήλ.

Πύραυλοι και drones των σιιτών ανταρτών έχουν καταρριφθεί από αμερικανικά, γαλλικά και βρετανικά πολεμικά πλοία που περιπολούν στη ζώνη.

Κατά το αμερικανικό Πεντάγωνο, οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της υεμενίτικης επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας της χώρας, έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις με drones και πυραύλους βάζοντας στο στόχαστρο κάπου δέκα εμπορικά πλοία. Οι επιθέσεις αυτές αφορούσαν πάνω από 35 χώρες.

Οι ενέργειες των Χούθι, που απειλούν να προκαλέσουν μεγάλο πρόβλημα στις ροές του διεθνούς εμπορίου, ώθησαν την κυβέρνηση των ΗΠΑ να ανακοινώσει τη δημιουργία ad hoc διεθνούς στρατιωτικού συνασπισμού για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

