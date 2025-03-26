Υπέρ της έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ η Αρμενία

Το κοινοβούλιο της Αρμενίας ψήφισε σήμερα, Τετάρτη υπέρ της έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το κείμενο, που εγκρίθηκε σε τελευταία ανάγνωση με 64 ψήφους υπέρ, εκείνες των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, και 7 κατά, καλεί την αρμενική κυβέρνηση να ξεκινήσει τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ.

Εδώ και σχεδόν ενάμισι χρόνο, αυτή η πρώην σοβιετική δημοκρατία πολλαπλασιάζει κινήσεις περιφρόνησης της Ρωσίας, ιστορικού συμμάχου που πωλούσε επί μακρόν όπλα και εξακολουθεί να διαθέτει στρατιωτική βάση στο αρμενικό έδαφος.

Η Αρμενία προσάπτει στη Μόσχα ότι δεν την υποστήριξε απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν, το οποίο ανακατέλαβε πλήρως διά της βίας, το φθινόπωρο του 2023, το Καραμπάχ, μια περιοχή που ανήκει στο Αζερμπαϊτζάν αλλά με πλειονότητα αρμενικού πληθυσμού και επί τρεις δεκαετίες υπό τον έλεγχο Αρμένιων αυτονομιστών.

Ρώσοι στρατιώτες διατήρησης της ειρήνης που είχαν αναπτυχθεί στο Καραμπάχ δεν επενέβησαν κατά την επίθεση αυτή του Αζερμπαϊτζάν προκειμένου να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός που είχε επιτευχθεί στα τέλη του 2020 ανάμεσα στο Μπακού και στο Γερεβάν έπειτα από πόλεμο έξι εβδομάδων.

Η ανακατάληψη ολόκληρου του Καραμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν οδήγησε περισσότερους από 100.000 Αρμένιους στην έξοδο από την περιοχή από τον φόβο πράξεων βίας.

Από τότε το Γερεβάν έχει πάρει αποστάσεις από τη Μόσχα.

Στα τέλη Ιανουαρίου 2024, η Αρμενία προσχώρησε επίσημα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, παρά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας, και είναι πλέον υποχρεωμένη να συλλάβει τον Βλαντίμιρ Πούτιν αν ο τελευταίος πατήσει το πόδι του στην Αρμενία, βάσει ενός εντάλματος σύλληψης του ΔΠΔ που εκδόθηκε σε βάρος του Ρώσου προέδρου τον Μάρτιο του 2023.

Μια μόνιμη ρωσική στρατιωτική βάση εξακολουθεί να βρίσκεται στο αρμενικό έδαφος στην πόλη Γκιουρμί, και το Γερεβάν παραμένει μέλος του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας, μιας στρατιωτικής συμμαχίας υπό τη Μόσχα.

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν είχε δηλώσει ωστόσο ότι η Αρμενία πάγωσε "πρακτικά" τη συμμετοχή της στη συμμαχία αυτή.

Στη συνέχεια, τον Ιούλιο του ίδιου έτους, η Αρμενία είχε φιλοξενήσει κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον Μάρτιο, η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε "συμφωνία ειρήνης" προκειμένου να διευθετήσουν τη μακρόχρονη σύγκρουση.

Το κείμενο, αποτέλεσμα μακρών και περίπλοκων διαπραγματεύσεων, κυρίως για την οριοθέτηση των συνόρων, δεν έχει ωστόσο ακόμη υπογραφεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.