Η ΕΕ καταδικάζει τα «επιθετικά» γυμνάσια της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν: «Πρόσχημα η επίσκεψη Πελόζι»

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ζοζέπ Μπορέλ, καταδίκασε σήμερα την «επιθετική δραστηριότητα» της Κίνας στο στενό της Ταϊβάν, κρίνοντας πως δεν υπάρχει «καμία δικαιολογία» για αυτή και χαρακτηρίζοντας «πρόσχημα» από πλευράς Πεκίνου την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, της Νάνσι Πελόζι, στην Ταϊπέι.

«Είναι φυσιολογικό και συνηθισμένοι οι κοινοβουλευτικοί των χωρών μας να ταξιδεύουν στο εξωτερικό», πρόσθεσε ο κ. Μπορέλ μέσω Twitter από την Πνομ Πενχ, στο περιθώριο συνόδου των ΥΠΕΞ της ASEAN.

There is no justification to use a visit as pretext for aggressive military activity in the Taiwan Strait. It is normal and routine for legislators from our countries to travel internationally.



We encourage all parties to remain calm, exercise restraint, act with transparency. https://t.co/b760G8L0J4