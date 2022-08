Κινεζικές δυνάμεις «κυκλώνουν» την Ταϊβάν: Η αντίδραση της Ταϊπέι - Σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος - Δείτε βίντεο - Xάρτη

Κινεζικά πολεμικά αεροσκάφη εισήλθαν σήμερα στον εναέριο χώρο της Ταϊβάν, λίγο μετά την αναχώρηση της Νάνσι Πελόζι σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail. Πρόκειται για μια διπλωματική επίσκεψη που εξόργισε το Πεκίνο και προκάλεσε απειλές για αντίποινα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail, συνολικά, 27 αεροπλάνα εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Ταϊβάν, γεγονός που οδήγησε σε αμυντικά μέτρα.

Είκοσι επτά αεροσκάφη του κινεζικού στρατού «εισήλθαν στην ευρύτερη περιοχή (Ζώνη Αναγνώρισης Αεράμυνας, ευρύτερη από τον εναέριο χώρο) στις 3 Αυγούστου 2022», ανέφερε στο Twitter το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν.

27 PLA aircraft (J-11*6, J-16*5 and SU-30*16) entered the surrounding area of R.O.C. on August 3, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/m1gW2N4ZL7 pic.twitter.com/Aw71EgmRjj