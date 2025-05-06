Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ, το οποίο επιδιώκει να μειώσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εφαρμόζοντας επιθετικά μέτρα προστατευτισμού, έσπασε νέο ρεκόρ τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου, το εμπορικό ισοζύγιο κατέγραψε έλλειμμα 140,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή αυξήθηκε κατά 14% σε έναν μήνα.

Οι αναλυτές ανέμεναν ότι το εμπορικό έλλειμμα θα κυμαινόταν σε χαμηλότερα επίπεδα, γύρω στα -137 δισεκ. δολάρια, με βάση τις εκτιμήσεις της MarketWatch.

Οι εισαγωγές αγαθών κατέγραψαν άλμα, στα 419 δισεκ. δολάρια, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι εταιρείες συνέχισαν να αυξάνουν τα αποθέματά τους ώστε να προλάβουν την εφαρμογή των δασμών που είχε προαναγγείλει ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος. Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι θα ανακοίνωνε «ανταποδοτικούς» δασμούς στις 2 Απριλίου. Το εύρος αυτών των νέων, πρόσθετων δασμών που ανακοινώθηκαν εκείνη την ημέρα και αφορούσαν σχεδόν όλα τα εισαγόμενα προϊόντα, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Στη συνέχεια ο Τραμπ έκανε κάποια βήματα προς τα πίσω για όλες τις χώρες, εκτός από την Κίνα.

Η αύξηση των εισαγωγών είχε ήδη σημαντικές συνέπειες για το ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά το πρώτο τρίμηνο, που σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση υποχώρησε κατά 0,3%, σε ετήσια βάση.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

