Η ΕΕ αλλάζει τον τόπο διεξαγωγής της συνόδου κορυφής για την άμυνα για λόγους ασφαλείας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακύρωσε το σχέδιο για τη διεξαγωγή της συνόδου κορυφής για την αμυντική πολιτική σε ένα πύργο στη βελγική ύπαιθρο και θα πραγματοποιήσει την εκδήλωση στις Βρυξέλλες για λόγους ασφαλείας, δήλωσαν αξιωματούχοι την Πέμπτη.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα είχε καλέσει τους 27 ηγέτες της ΕΕ, καθώς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον επικεφαλής ου ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, να συγκεντρωθούν στις 3 Φεβρουαρίου στο Chateau de Limont, μια μεγάλη εξοχική κατοικία κοντά στη Λιέγη.

Ωστόσο, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τώρα στο Egmont Palace, ένα συνεδριακό κέντρο στις Βρυξέλλες, λόγω «μιας επικαιροποιημένης αξιολόγησης των μέτρων που απαιτούνται για την ασφάλεια» του πύργου, ανέφερε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Πηγή: skai.gr

