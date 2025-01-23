ΗΠΑ: Η πλειοψηφία της Γερουσίας υποστηρίζει τον Ράτκλιφ για να ηγηθεί της CIA, σε εξέλιξη η ψηφοφορία

Η πλειοψηφία της αμερικανικής Γερουσίας υποστήριξε την Πέμπτη την υποψηφιότητα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του διευθυντή της CIA του Τζον Ράτκλιφ, πρώην μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής των εθνικών μυστικών υπηρεσιών κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Καθώς συνεχίστηκε η ψηφοφορία, η ψήφος για την επικύρωση του Ράτκλιφ ήταν 60 έναντι 20 στην 100μελή Γερουσία, περισσότερο από την πλειοψηφία που απαιτείται για να ηγηθεί της υπηρεσίας κατασκοπείας.

