Η συγγραφέας E. Jean Carroll εισέπραξε περισσότερα από 5,6 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που της είχε επιδικάσει ενόρκος σε αγωγή της κατά του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση.

Η πληρωμή — που περιλαμβάνει την αποζημίωση των 5 εκατομμυρίων δολαρίων που επιδίκασε το δικαστήριο, καθώς και τους δεδουλευμένους τόκους, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα από λογαριασμό μεσεγγύησης, όπου τα χρήματα βρίσκονταν δεσμευμένα από την έκδοση της ετυμηγορίας το 2023, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Η δικηγόρος της Carroll, Ρομπέρτα Κάπλαν, επιβεβαίωσε την πληρωμή την Τρίτη.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι έλαβε την καταβολή της αποζημίωσης», ανέφερε η Κάπλαν σε ανακοίνωσή της. Η ίδια η Carroll έγραψε αργότερα στην πλατφόρμα Substack ότι «ο αετός προσγειώθηκε», υπονοώντας ότι τα χρήματα έφτασαν.

Οι δικηγόροι του Τραμπ έχουν δηλώσει ότι θα συνεχίσουν τις εφέσεις.

Ο Τραμπ είχε καταθέσει το ποσό σε λογαριασμό μεσεγγύησης λίγο μετά την απόφαση των ενόρκων. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ άφησε πρόσφατα σε ισχύ την αστική απόφαση, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε ο δικαστής Λιούις Α. Κάπλαν να εγκρίνει την αποδέσμευση των χρημάτων.

Στη συνέχεια, οι δικηγόροι του Τραμπ ζήτησαν επειγόντως να εμποδιστεί η πληρωμή, αλλά το αίτημά τους απορρίφθηκε. Η μονοσέλιδη απόφαση απόρριψης δεν έθεσε κανέναν περιορισμό στον τρόπο με τον οποίο η Carroll μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα. Οι δικηγόροι της έχουν δηλώσει στα δικαστικά έγγραφα ότι σκοπεύει να τα καταθέσει σε συνταξιοδοτικό επενδυτικό λογαριασμό.

Οι δικηγόροι του Τραμπ έχουν έκτοτε καταθέσει νέα έφεση, επιδιώκοντας να αναστείλουν ή να ανατρέψουν την καταβολή του ποσού.

Οι ένορκοι έκριναν ότι ο Τραμπ επιτέθηκε σεξουαλικά στην Carroll το 1996, σε δοκιμαστήριο πολυτελούς πολυκαταστήματος στη Νέα Υόρκη, και ότι τη δυσφήμησε αφού εκείνη δημοσιοποίησε την ιστορία της στα απομνημονεύματά της το 2019, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν συνέβη ποτέ τίποτα σεξουαλικό μεταξύ του ίδιου και της Carroll, η οποία σήμερα είναι 82 ετών και πρώην αρθρογράφος συμβουλών. Την κατηγόρησε ότι «έλεγε εντελώς ψέματα» και ότι «δεν ήταν ο τύπος του», όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή του το 2019. Είπε επίσης ότι δεν τη γνώριζε, υποβαθμίζοντας μια φωτογραφία του 1987 στην οποία εμφανίζονταν μαζί με τους τότε συζύγους τους σε κοινωνική εκδήλωση, ενώ την κατηγόρησε ότι είχε πολιτικά κίνητρα και ότι προσπαθούσε να πουλήσει βιβλία εις βάρος του.

Ο Τραμπ δεν παρέστη στη δίκη, κατά την οποία η Carroll κατέθεσε ότι μια τυχαία, φιλική και παιχνιδιάρικη συνάντησή τους στο πολυκατάστημα κατέληξε σε βίαιη σεξουαλική επίθεση.

Η Carroll προσέφυγε στη Δικαιοσύνη αφού η Πολιτεία της Νέας Υόρκης τροποποίησε τη νομοθεσία της, δίνοντας στα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης μια νέα ευκαιρία να ασκήσουν αγωγές ακόμη και για περιστατικά που είχαν συμβεί πριν από πολλές δεκαετίες.

Ο Τραμπ ασκεί επίσης έφεση κατά ξεχωριστής αποζημίωσης ύψους 83 εκατομμυρίων δολαρίων, την οποία επιδίκασε άλλο σώμα ενόρκων στο Μανχάταν το 2024, σε διαφορετική δίκη για δυσφήμιση, όπου ο ίδιος κατέθεσε για σύντομο χρονικό διάστημα.

Πηγή: skai.gr

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