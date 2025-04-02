Η Δομινικανή Δημοκρατία απέλασε πάνω από 86.000 μετανάστες χωρίς έγγραφα στην Αϊτή το 1ο τρίμηνο

Οι αρχές της Δομινικανής Δημοκρατίας, που πέρυσι ανακοίνωσαν πρόγραμμα με σκοπό να επαναπατρίζονται 10.000 Αϊτινοί κάθε εβδομάδα, απέλασαν 86.406 μετανάστες χωρίς χαρτιά το πρώτο τρίμηνο του 2025, ενημέρωσε χθες Τρίτη το Γαλλικό Πρακτορείο η γενική διεύθυνση μετανάστευσης (DGM).

Ο πρόεδρος Λουίς Αμπιναδέρ, που εξελέγη το 2020 και επανεξελέγη το 2024, μετέτρεψε την πάταξη της μετανάστευσης σε άρμα μάχης του. Από τις πρώτες μέρες του στην εξουσία, διεξάγει εκστρατείες απέλασης αϊτινών παράτυπων μεταναστών στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Τον Οκτώβριο, η κυβέρνησή του ανακοίνωνε πως καταρτίστηκε σχέδιο για την επαναπροώθηση στη χώρα τους 10.000 Αϊτινών κάθε εβδομάδα. Στο πλαίσιο αυτό, οι δομινικανές αρχές έχουν απελάσει συνολικά 180.417 Αϊτινούς χωρίς άδειες παραμονής, σύμφωνα με τους αριθμούς της DGM.

Πιο συγκεκριμένα, απελάθηκαν 40.223 Αϊτινοί τον Οκτώβριο, 28.703 τον Νοέμβριο, 25.085 τον Δεκέμβριο, 31.213 τον Ιανουάριο, 26.659 τον Φεβρουάριο και 28.534 τον Μάρτιο.

Η DGM διαβεβαίωσε ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις εκτελέστηκαν με «σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια των μεταναστών και με συμμόρφωση στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και της δημοκρατικής διαδικασίας».

Το 2024 απελάθηκαν από τη Δομινικανή Δημοκρατία στην Αϊτή συνολικά 276.215 υπήκοοι της τελευταίας, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς.

Η Δομινικανή Δημοκρατία και η Αϊτή μοιράζονται τη νήσο Εσπανιόλα. Η φτώχεια, η οικονομική και πολιτική κρίση και η βία των συμμοριών στη δεύτερη ωθούν πολλούς Αϊτινούς να περνούν παράτυπα τα σύνορα με την ελπίδα πως θα βρουν καλύτερη ζωή.

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, στη Δομινικανή Δημοκρατία των 10,5 εκατομμυρίων κατοίκων ζουν κάπου 500.000 μετανάστες από την Αϊτή.

Ο πρόεδρος Αμπιναδέρ συνηγορεί υπέρ εξαιρετικά σκληρής γραμμής στο ζήτημα αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2020, αποφάσισε μαζικές απελάσεις και την οικοδόμηση τείχους κατά μήκος των συνόρων 340 χιλιομέτρων ώστε η χώρα «να προστατευτεί» από την παράτυπη μετανάστευση, το λαθρεμπόριο και τη βία.

